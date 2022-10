Dáárom komen je berichtjes niet aan: WhatsApp kampt met storing (en dat levert grappige reacties op)

Sinds 09.00 uur zijn er meer dan 100.000 meldingen binnengekomen dat appjes niet of nauwelijks aankomen, meldt de website allestoringen.nl. Wereldwijd hebben mensen momenteel last van de storing.

Storing bij WhatsApp

Eens in de zoveel tijd is het zover; dan werkt de app van WhatsApp niet en is het even niet mogelijk om berichten te versturen en te ontvangen. Hoe de storing deze keer is ontstaan en hoelang het duurt voordat het verholpen is, is niet bekend.

Het is de uitgelezen kans om je niet af te laten leiden tijdens je werk of, als je vrij bent, er een tijdschrift bij te pakken, klusjes in en rondom het huis af te werken en lekker naar buiten te gaan. Of om erover te twitteren, als het aan veel andere gebruikers ligt. Momenteel is #WhatsApp trending in Nederland.

Heeft iemand nog een walkie talkie want #WhatsApp ligt eruit — Monique maar Godin van de Tweeps is ook prima! (@moeva18) 25 oktober 2022

Just in case er meer uit gaat vallen dan #WhatsApp pic.twitter.com/ngKTe5BJw0 — Norbert Voskens (@VoskensNorbert) 25 oktober 2022

Ah, #whatsapp ligt eruit. Zojuist de eerste faxen weer verstuurd. — Matthijn Buwalda (@matthijnbuwalda) 25 oktober 2022

