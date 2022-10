Dag droge huid: dít is de ideale manier om je huid in het najaar te verzorgen

Libelle samen met Kruidvat

Hydrateren kan je leren

Last van een droge huid? Waarschijnlijk komt dit door een mix van kou, wind en lage luchtvochtigheid. Die laatste neemt af als de verwarming hoog staat. Dat verklaart waarom onze huid in de winter vaak zo droog is. Dit los je op met een serum of hydraterende nachtcrème, deze houden de vochtbalans van je huid op peil.

Reinigen tot de max

Een goede gezichtsverzorging is het hele jaar door belangrijk. Maar in de herfst en winter moet onze huid nog veel meer verdragen. Denk aan de sjaal die je hebt omgewikkeld, de wind die je haren in je gezicht blaast en ruwe weersomstandigheden. Iedere ochtend en avond even reinigen en daarna een goede gezichtsverzorging gebruiken, zorgt voor betere bescherming.

Smeren met SPF

Terwijl we in de zomer constant aan het smeren zijn, wordt er in het najaar nauwelijks gedacht aan zonnebrand. Verbranden in de winter zal niet snel gebeuren; daarvoor zijn de uv B-stralen te zwak. Maar de uv A-stralen zijn nog wél sterk, en die kunnen leiden tot huidveroudering en -kanker. Gebruik een dagcrème met SPF, zo heb je altijd een beschermlaagje op.

Wintersport op de planning? In de bergen is de uv-straling sterker, en bovendien weerkaatst de sneeuw de zonnestralen. In dat geval is de kans op verbranden wel groot en is smeren extra belangrijk.

Weg met die wallen

In het najaar trekt ons zongebruinde kleurtje weer weg en kunnen we wat pips gaan zien. Wallen vallen daardoor meer op. Gelukkig zijn donkere kringen makkelijk weg te werken, bijvoorbeeld door een oogserum op te brengen. Dit vermindert wallen en donkere kringen direct en vervaagt fijne rimpels rond je ogen. Zo blijf je er fris en opgewekt uitzien.

Een tintje bruiner

Wil je die zomerse teint behouden? Probeer dan producten met zelfbruiner. Met 2 à 3 druppels van de Kruidvat Skin Science tanning drops verschijnt er al een zonnige gloed op je gezicht. Zo kom je het najaar écht stralend door.

