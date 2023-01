Dag Dry January: met déze tips tegen vaginale droogheid begin je het jaar goed

Libelle samen met EasyToys

Bij vaginale droogheid maakt de vagina te weinig vocht aan, wat leidt tot pijn en ongemak tijdens de seks. Maar ook in het dagelijks leven kun je daar last van hebben. Denk aan: jeuk, irritatie of een branderig gevoel.

Hormonale veranderingen kunnen een oorzaak zijn, de kwaal komt dan ook vaak voor bij zwangere vrouwen en vrouwen in de overgang. Maar het kan bijvoorbeeld ook komen door stress, te weinig seksuele opwinding of het gebruik van zeep. Iedereen kan er dus last van krijgen.

Dry January? Niet down under

Je hebt vast wel eens van Dry January gehoord: de uitdaging om een maand lang niet te drinken. Maar niet alle flessen hoeven dicht te blijven deze maand. Om aandacht te vragen voor vaginale droogheid komt EasyToys met een tegenhanger: Stop Dry January. Je kunt namelijk van alles doen om vaginale droogheid tegen te gaan, bijvoorbeeld door een flesje glijmiddel te gebruiken. Déze tips zorgen voor een soepele en fijne januari (en februari, maart, april, mei...).

1. Een goed begin is het halve werk

Als vrouwen opgewonden raken, maken ze vaginavocht aan. Maar dat heeft vaak wat tijd nodig. Neem die tijd ook echt: verwen elkaar tijdens het voorspel en ga pas over op het echte werk als je vochtig genoeg bent. Dat kan met vingerwerk, maar misschien werkt dirty talk, orale seks of het gebruik van speeltjes wel beter voor jou. Geef vooral aan wat je fijn vindt, uiteindelijk wordt de seks er voor jullie beiden beter op.

2. Genoeg flessen die wél open mogen

Als je droge lippen hebt smeer je er iets op, bij een droge keel neem je een slokje water, dus waarom geen glijmiddel gebruiken bij een droge vagina? Deze gel helpt bij het vochtig houden van je vagina, zo krijg je geen last van ongemak of pijn tijdens de seks. Glijmiddelen bestaan er in allerlei soorten en maten: verkoelend of verwarmend, op waterbasis, met smaakjes of met tintelingen... Wat je ook kiest, het zal je seksleven ongetwijfeld naar een hoger niveau tillen.

3. De juiste voeding

Je vochtbalans blijft op peil door voldoende water te drinken. Maar ook bepaalde voeding kan zorgen voor een natuurlijke bevochtiging van je vagina, zoals producten met omega 3-vetzuren. Dit vind je onder andere in vette vis als zalm en haring, en in veel noten en zaden. Of neem het in als supplement.

4. Even langs de huisarts

Heb je al van alles geprobeerd, maar blijft het toch droog daar beneden? Breng dan eens een bezoekje aan de huisarts. De dokter kan achterhalen waar de droogheid vandaan komt. Zo blijkt een verlaagd oestrogeengehalte vaak de boosdoener te zijn – iets dat in de overgang veel voorkomt en met pillen of een oestrogeencrème al op te lossen is.

Stop Dry January

Vaginale droogheid is niks om je voor te schamen. Toch heerst hier nog een taboe op. Met Stop Dry January maakt EasyToys dit onderwerp bespreekbaar. Want met een paar simpele stappen verander je die ‘au’ al in een heerlijke ‘aahh’. Meer weten over vaginale droogheid? Lees hier alles over Stop Dry January en krijg nog meer tips en adviezen.