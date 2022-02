Hoe zit het nou precies met dag- en nachtstroom? We zochten uit of je energierekening omlaag kan door hier gebruik van te maken.

Hoe weet je of je gebruik maakt van nachtstroom?

Als je kijkt op de rekening van je energieleverancier zie je waarschijnlijk iets staan als ‘dubbeltarief’, ‘T2' of ‘enkeltarief’. Dubbel tarief, ook wel T2 genoemd, betekent dat je ‘s nachts, in de weekenden en op feestdagen minder voor energie betaalt. Overdag betaal je dan ietsje meer.

Enkel tarief betekent dat jouw energieprijs dag en nacht gelijk blijft.

Sinds 1 juli 2021 kun je alleen nog gebruik maken van het dubbeltarief als je een slimme meter in je meterkast hebt. Zo’n meter is op afstand uit te lezen door energieleveranciers.

Wanneer gaat het nachttarief in?

Het verschilt per provincie wanneer het nachttarief voor stroom precies ingaat. In Limburg en Noord-Brabant gaat al om 21.00 uur de nachtstroom in. Alle andere provincies hanteren 23.00 uur als grens. Nachtstroom duurt tot 7.00 uur ‘s ochtends.

Ook in de weekenden en op feestdagen betaal je het daltarief. Het weekend gaat op vrijdag in op het tijdstip dat normaal de nachtstroom ingaat.

Is nachtstroom echt goedkoper?

Dat hangt ervan af. Als je de hele dag door stroom gebruikt omdat je thuiswerk of veel overdag de vaatwasser aanzet, is nachtstroom niet per se goedkoper. Ook als je bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp hebt of een tropisch aquarium gebruik je waarschijnlijk de hele dag door stroom.

Maar als 60-70% van je energiegebruik ’s avonds of in het weekend is, kan het lonen om over te stappen naar een dubbel energietarief, schrijft Essent.

Dat zit zo: het enkeltarief is meestal hoger dan het daltarief, maar lager dan het normaaltarief.

Toch zul je waarschijnlijk niet héél veel voordeel behalen als je overstapt op een dubbeltarief. Vergelijkingssite Independer.nl berekende dat zelfs als je alleen ‘s nachts stroom verbruikt, het verschil tussen de tarieven hooguit 1 of 2 euro per maand is. Toch jammer.

“Vroeger waren de verschillen groter”, verklaart Jenny Huttinga van Netbeheer Nederland aan Nu.nl. “Bij veel mensen leeft daardoor nog altijd het idee dat het beter is om ‘s avonds laat de vaatwasmachine aan te zetten.”

Natuurlijk helpen alle kleine beetjes nu de energierekeningen de pan uit rijzen. Maar déze tips om energie te besparen helpen waarschijnlijk beter.

Bron: Essent, Nu.nl , Independer