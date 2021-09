Dag zacht weekendweer: vanaf deze dag keert de herfst terug

Zaterdag en zondag is het buiten bijzonder zonnig en zacht. Met een matige wind, weinig regen, een beetje bewolking en behoorlijk wat zon is het dit weekend heerlijk toeven buiten. De temperaturen lopen op sommige plekken op tot ver boven de 20 graden en met de hoge luchtvochtigheid voelt het hier en daar zelfs wat broeierig aan. Kortom: in Nederland heerst een bijna zomers weertje.

Herfstweer

Toch is dit niet van lange duur. De herfst laat zich al gauw weer zien. Zo zal het zuidoosten van het land op zondagmiddag al verrast worden met flinke (onweers)buien en nemen vanaf dat moment de temperaturen langzaam af.

Maandag en dinsdag

Herfstig weer met wind en regen laat zich vanaf dat moment steeds vaker zien. Al wordt maandag en dinsdag nog vrij zacht weer verwacht. Met regelmatig zon en temperaturen tussen de 18 (in het noorden) en 22 graden (in het zuiden) is het buiten nog vrij aangenaam.

Vanaf woensdag

Vanaf woensdag slaat het weer echt om en kunnen we spreken van typisch herfstweer. Woensdag en donderdag neemt de zuidwestenwind in kracht toe. Ook wordt er flink wat regen in het land verwacht op deze dagen. De temperatuur hangt tussen de 14 en 18 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

Echt herfstweer is dus op komst. Maar geen zorgen: een wandeling hier en daar is zeker nog mogelijk. Want ook wanneer het weer vanaf woensdag omslaat, laat de zon zich nog regelmatig eventjes zien.

Bron: Weer.nl.