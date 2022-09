Dag zomer! Deze week is er herfstweer op komst (en zó koud wordt het)

We hebben goed en slecht nieuws voor je. Maandag kun je namelijk nog genieten van een heerlijke dag, vol zon en temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Zorg dat je die nazomer meepakt tot in de late uurtjes en pak na je werkdag nog even het terras mee. Naar verwachting is het namelijk (een van) de laatste mooie dag(en). De herfst staat voor de deur.

Herfstweer op komst

In de nacht van maandag op dinsdag zal het gaan regenen en koelt het af naar gemiddeld 20 graden. Waar je dinsdag kunt rekenen op een vrij droge dag met vooral veel bewolking, en her en der een spatje in het zuiden, barst het herfstweer vanaf donderdag echt los. Met temperaturen rond de 18 graden (noorden) en 20 graden (zuiden) en flink wat regen, voelt het buiten al een stuk minder zomers aan. En als de temperaturen op vrijdag in het noorden zakken naar 16 graden, kun je je slippers zeker in de kast laten en wordt het tijd om een jas en hippe herfstkleding aan te trekken. Vooral vanwege de pittige wind, die donderdag en vrijdag nog een stuk kouder laten voelen dan het al is.

Here comes the sun

Het weekend blijft kil en nat, maar niet getreurd. Het schijnt dat de zon nog een afscheidstournee komt geven in de week van 19 september. En waarschijnlijk geeft ook de zuidenwind dan een toegift. Fingers crossed!

Bron: Weeronline.