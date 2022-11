Dagelijkse boodschappen duur? Met deze producten kun je aanzienlijk besparen

Libelle samen met Albert Heijn

Duimpje omhoog

Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn eigen-merkproducten van topkwaliteit, en altijd laaggeprijsd. Ideaal voor de dagelijkse boodschappen. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om voordelig boodschappen te doen.

Stroopwafels

Maro (45) “Een heerlijke stroopwafel. Gunstig geprijsd en lekker bij de thee of koffie. Ook ideaal om uit te delen”

Roomboter stroopwafels, pak 12 stuks € 1,96

84% van de testers is (zeer) tevreden over de smaak.

82% van de testers is (zeer) tevreden over de kwaliteit.

Tip: Verwarm de stroopwafel bovenop je theeglas, heerlijk in de herfst.

Wasmiddel

Manuela (40) “Dit wasmiddel wast goed schoon en is erg geconcentreerd, zuinig in gebruik dus. De geur is prettig en mijn was ruikt lekker fris”

AH Wasmiddel dubbel geconcentreerd kleur, fles 28 wasbeurten € 2,99

93% van de testers is (zeer) tevreden over de prijs.

98% vindt dat AH Wasmiddel voldoet aan hun verwachtingen, of deze zelfs overtreft.

Tip: Was eens wat vaker op 30 graden in plaats van 40 graden. Dat scheelt in je energieverbruik.

Pepitamix

Tessa (43) “De knapperige nootjes zijn lekker hartig. Niet te zout, dus ideaal bij de borrel of als handje tussendoor. Ik was aangenaam verrast door de heerlijke smaak. Een aanrader!”

AH Pepitamix gezouten, zak 250 gram € 1,29

84% vindt dat de AH Pepitamix voldoet aan hun verwachtingen, of deze zelfs overtreft.

79% van de testers is (zeer) tevreden over de smaak.

Tip: Strooi de nootjes door een salade voor wat extra pit.

Voor alle dagelijkse boodschappen is er wel een Prijsfavoriet te vinden in het schap. Er zijn er al meer dan 1500!

Cranberrymix

Yvonne (35) “Ik werd verrast door de smaak van de cranberrymix, lekker zoet. Krokante nootjes afgewisseld met zachte cranberries. Een heerlijke, verantwoorde mix”

AH Cranberrymix ongezouten, zak 200 gram € 2,49

86% van de testers is (zeer) tevreden over de kwaliteit.

85% van de testers is (zeer) tevreden over de smaak.

Tip: Een handje noten per dag is goed voor het in balans krijgen van je cholesterol.

Pindakaas

Jenny (44) “Fijn zowel als beleg op brood, crackers als om pindasaus van te maken. Hartige smaak maar niet te zout of te zoet”

AH Pindakaas naturel, pot 600 gram € 2,29

86% vindt dat AH Pindakaas naturel aan hun verwachtingen voldoet, of deze zelfs overtreft.

75% is (helemaal) tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding.

Tip: Voeg een een lepel pindakaas toe aan het beslag als je brownies gaat bakken. Succes gegarandeerd!

* N=87 Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl (oktober 2022)