Dan Karaty: “Ik was 25 jaar alcoholist. Niemand wist het”

Dan Karaty blijkt al 25 jaar alcoholist te zijn. “Ik heb jarenlang gelogen tegen mezelf, mijn vrienden en familie. Hulp wilde ik niet, ik was te trots, te bang en voelde te veel schaamte. Maar ik ben klaar met het verstoppen”, schrijft hij.

Goede vriendin Chantal Janzen

De eerste vriendin aan wie hij vertelde over zijn probleem, was Chantal Janzen. De twee kennen elkaar van het jureren van Holland’s got talent en zijn ook daarbuiten al jaren goede vrienden. In de nieuwste editie van &C vertelt Dan een indrukwekkend verhaal over zijn alcoholisme.

Natasha leed eronder

“Alleen mijn vrouw Natasha wist het. Al vanaf het begin prikte ze dwars door me heen. Na drie maanden zei ze voor het eerst: ‘misschien moet je minder drinken.’ Ze was slim genoeg om nooit de flessen drank te verstoppen of zoiets, ze wist dat ik toch wel zou drinken. Ze heeft me altijd gesteund en bleef rustig en positief. Daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor.” Dans alcoholisme verpeste hun liefde niet. “Liefde is er altijd geweest. Maar ik kan niet ontkennen dat ze eronder geleden heeft, vooral toen we eenmaal kinderen kregen.”

Dochtertje aan zijn bed

Dans dochtertje Quinn is uiteindelijk degene die, onbewust, zorgde voor een kantelpunt. “Het was midden in de pandemie. Ik zat ineens 24/7 thuis, kon niet meer ongegeneerd in mijn eentje drinken. Als de kinderen naar bed waren, greep ik naar de fles”, vertelt Dan aan Chantal. “Tot ik een keer een hele slechte avond had.”

“Ik dronk nog meer dan normaal. Ik ging knock-out. Ik werd de ochtend erna wakker in bed en kon me niks meer herinneren. Quinn stond aan de rand van mijn bed en keek me bezorgd aan. Ze zei: ‘Je ziet er slecht uit, pap.’ Dat was het breekpunt.”

Niet in de watten gelegd

Nog dezelfde avond werd Dan opgenomen in een afkickkliniek. “Niet zo’n resort-achtige, waar je tussendoor nog in de watten wordt gelegd. Vrienden die familieleden hebben met verslavingen hielpen ons aan de juiste kliniek. Ik ging 31 dagen cold-turkey afkicken.” Zijn kinderen vertelde hij dat hij voor een tijdje naar een plek ging om beter te worden. “Binnenkort vertel ik ze het hele verhaal.”

Geen smoezen meer

Inmiddels is Dan dus helemaal clean. “De kliniek heeft mijn leven gered. Elke dag had ik therapie. We bewogen veel, ik leerde te bidden. Ik ben een totaal ander mens nu. Leef in het nu, kan weer écht met mijn kinderen en familie zijn. Nu de wereld weet van mijn geheim, hoef ik geen smoezen te bedenken als ik een drankje afsla. En ik hoop vooral dat ik hiermee andere alcoholisten ook aanspoor om hulp te zoeken.”

Bron: Instagram, &C.