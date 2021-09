Danielle Oerlemans blikt terug op ‘sprookjeshuwelijk’ met prachtige foto

De voormalig wielrenster deelt een zwart-wit foto waarop te zien is hoe zij en Reinout bont zijn uitgedost en op een motor proberen weg te rijden. “Als een soort Assepoester verlaat ik mijn eigen huwelijksfeest”, zo schrijft ze bij de foto.

Leven in Amerika

Daniëlle en Reinout traden op 28 juni 2008 in het huwelijksbootje en gaven destijds een groot feest in hun huis in Laren. Het stel en hun kinderen wonen inmiddels alweer jaren in Amerika, waar Reinout zich bezighoudt met zijn bedrijf Eyeworks en Daniëlle thuis voor de kinderen zorgt. Onlangs kwamen de twee nog in het nieuws omdat ze hun villa voor bijna 60 miljoen euro (!) verkochten aan de zanger The Weeknd. Lang hebben ze overigens niet naar een nieuw huis hoeven te zoeken, want kort daarna tikten ze dit prachtige pareltje voor ‘maar’ 19 miljoen dollar op de kop.

