Dankbare kandidaten ‘Kopen zonder kijken’ vallen in de smaak: “Leukste stel ooit”

Daan en Caglayan wonen met hun zoontje in een oude woning die gesloopt gaat worden. Zo oud dat ze de stopcontacten niet meer kunnen gebruiken omdat er rook uit komt. Geen veilige omgeving om een kind op te laten groeien, maar omdat het maar niet lukt om een huis te kopen, woont het stel daar nog steeds. Makelaar Alex weet meteen: hier zit haast achter.

Geschikte woning

De makelaar gaat op zoek naar een geschikte woning voor het stel dat niet al te ingewikkelde eisen heeft. Het liefst een huis met een diepe tuin en vier slaapkamers in de omgeving van Utrecht. Dat blijkt met hun budget van 325.000 en de stijgende prijzen niet haalbaar, dus kiest het stel ervoor om akkoord te gaan met een minder grote tuin en minder slaapkamers. Ook geven ze makelaar Alex de vrije hand om een woonplaats te kiezen die hem geschikt lijkt.

Verademing

Elk huis is een verbetering ten opzichte van het huis waar Daan en Caglayan nu in wonen, dus tijdens de puzzeltocht blijkt al wel dat ze alle huizen waar ze langskomen prima zouden vinden. Een verademing na alle afleveringen waarin stellen eindeloze wensenlijsten aan Alex en Bob presenteerden.

Het lukt Alex uiteindelijk om een huis in Amersfoort te kopen waar het stel in de originele staat al dolgelukkig mee is. Omdat er niet veel geld overblijft voor de verbouwing, moet er creatief met het budget worden omgegaan. Daan en Caglayan zijn al blij met alleen een wandje in de slaapkamer.

Veel lof

Uiteindelijk lukt het met creatief boekhouden toch om het hele huis - inclusief wandje, keuken en badkamer - aan te pakken. Het stel is compleet overdonderd als ze het eindresultaat zien. Die dankbaarheid levert ze op social media veel lof op van de kijkers van het programma. “Heb nog nooit eerder zo’n lief en dankbaar stel gezien in dit programma”, schrijft een kijker in een reactie. Daar zijn veel mensen het mee eens:

