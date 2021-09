Dankzij deze bijzondere kamelenbieb kan Mahadiya (13) toch blijven lezen en leren

Libelle samen met Save the Children

Wereldwijd hebben bijna 400 miljoen kinderen van de basisschoolleeftijd onvoldoende leren lezen of schrijven. Dit komt bijvoorbeeld doordat de scholen te ver weg zijn, er geen lesmateriaal is of goede leerkrachten ontbreken. Al voor de coronacrisis gingen 258 miljoen kinderen in de armste landen ter wereld niet naar school. En door de coronapandemie is deze situatie alleen maar erger geworden. In ontwikkelingslanden zijn veel scholen nog steeds gesloten, en ze hebben daar meestal niet de mogelijkheden om digitaal onderwijs te geven. En dus neemt het aantal kinderen met een achterstand alleen maar toe.

Mahadiya

Een van die kinderen is de 13-jarige Mahadiya. Zij woont in een afgelegen dorpje in Ethiopië en zit in groep 8. Ze wil later heel graag ingenieur worden en gaat graag naar school om te leren, maar door de coronacrisis is dit niet mogelijk. Gelukkig bestaat er in Ethiopië de kamelenbibliotheek, die les- en leesboeken naar de onbereikbaarste plekken brengt.



Rondtrekkende kameel

Je raadt het al: de boeken uit de kamelenbibliotheek worden rondgebracht door een kameel. Samen met een vrijwilliger uit de gemeenschap trekt deze kameel in 15 à 25 dagen langs vijf verschillende dorpen. De kameel draagt twee dozen met boeken, een tent, plastic lakens en matten. Zo creëren ze voor de kinderen een comfortabele plek om te leren en te lezen. Ook heeft Save the Children leeskampen opgezet in meer dan 33 dorpen. Hiermee zorgen ze voor 39.000 aanvullende leesboeken. En dat is belangrijk, want wie geletterd is kan verder leren, heeft toegang tot werk en krijgt meer kansen op een betere toekomst.

In het online kinderboek Maha en de Kleine Kameel word je meegenomen in het verhaal van Mahadiya en haar droom om ingenieur te worden. Dankzij de kamelenbibliotheek krijgt zij de kans om deze droom waar te maken. Download het gratis kinderboek hier.

De kamelenbibliotheek is een initiatief van Save the Children. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven zij kinderen een gezonde start, de kans om te leren en bescherming tegen onrecht.