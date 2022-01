Laten we vooropstellen dat je wijnglazen, en dan met name kristallen glazen, het beste met de hand kunt afwassen. Ze zijn nu eenmaal fragieler dan andere glazen. Toch heeft iedereen weleens van die avondjes waarop je het liefst alles in één keer in de vaatwasser gooit om het pas de volgende dag te hoeven uitruimen.

Handige gadget

Helaas vallen wijnglazen tijdens het wasproces vaak om, met alle gevolgen van dien. Je glazen kunnen gemakkelijk breken of ze lopen vol met vies water, waarna ze uiteindelijk nog niet schoon zijn. Gelukkig blijkt er iets te zijn als flexibele wijnglashouders. Deze klik je vast in je glazenrekje in de vaatwasser nadat je de glazen erin hebt gezet, waarna je glazen de hele wasbeurt blijven staan. En het fijne is dat je deze handige gadget gewoon bij Bol.com kunt bestellen voor slechts 6 euro.

Glazen kunnen wel vaker voor problemen zorgen. Wat als je gestapelde glazen bijvoorbeeld vast zitten en je ze niet meer los van elkaar krijgt?

Bron: Bol.com