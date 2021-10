Dankzij deze tips gaan geurstokjes soms wel máánden langer mee

Het is namelijk zonde als je weer voor een flink bedrag heerlijk ruikende geurstokjes hebt gekocht die vervolgens maar een week of twee meegaan.

Langer van je geurstokjes genieten

Langer van je geurstokjes genieten? Dat willen we allemaal wel. Als je de volgende dingen doet, geniet je gegarandeerd langer van de geur.

Gebruik een paar stokjes per keer

Meestal krijg je er een flinke bundel stokjes bij om in de flacon te zetten. Tip van Flip: gebruik slechts een paar van de stokjes nadat je de verpakking hebt geopend. Hoe meer stokjes je gebruikt, hoe sterker de geur, maar ook hoe sneller de olie wordt geabsorbeerd. Door minder stokjes te gebruiken is de geur weliswaar minder sterk, maar gaan de geurstokjes wel een stuk langer mee.

Zet de geurstokjes op de juiste plek

Ze staan oh zo leuk in het raam op de vensterbank boven de verwarming, maar toch is dit niet de ideale plek om je geurstokjes neer te zetten. De stokjes drogen door de warmte sneller uit en de olie verdampt op die manier sneller. Goede plekken voor geurstokjes zijn de hal, keuken, badkamer en alle plekken waar geen direct zonlicht valt, maar waar je wel vaak langsloopt. Zo verspreidt de geur zich makkelijk.

Af en toe even draaien

Zie je dat de stokjes de olie helemaal hebben geabsorbeerd? Dan is het tijd om de geurstokjes nog eens om te draaien voor je ze vervangt voor een paar nieuwe. Door dit te doen komt de geur weer vrij en geniet je er net even wat langer van.

Vervang oude stokjes

Op een gegeven moment kom je op het punt dat je stokjes echt geen geur meer opnemen en afgeven. Gelukkig heb je nog een paar stokjes bewaard, want de olie is nog lang niet op. Gooi de oude stokjes weg, plaats de nieuwe erin en klaar is Kees.

Et voilà, zo gaan jouw geurstokjes weken tot soms zelfs een paar maanden langer mee. Als ze op zijn, kun je altijd nog aan de slag met deze tips om je eigen geurstokjes te maken.

Bron: Homesick