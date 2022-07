Danny de Munk moet opnieuw reageren: “Het ging niet om Waylon”

Danny had het namelijk niet over zijn collega Waylon toen hij de uitspraak “demonen in mijn hoofd” gebruikte. .

Hoe zat het ook alweer? Een vrouw deed aangifte van verkrachting tegen Danny nadat Yvonne Coldeweijer via haar juicekanaal verhalen daarover naar buiten bracht. De 52-jarige zanger ontkent de aanklacht stellig en vertelde donderdag zijn kant van het verhaal. Danny’s advocaat Royce de Vries liet dan ook weten dat de zanger een tegenaangifte gaat doen.

Eruit geknipt

Tijdens het gesprek op tv zei Danny: “Ik heb in mijn leven af en toe met mijn lul gedacht in plaats van met mijn hoofd. Maar ik ben een man, hè?” Via Instagram wilde de zanger dit vrijdag graag verder toelichten, want het was volgens hem uit de uitzending van RTL Boulevard geknipt.

“Namelijk: dat ik mijn verantwoordelijkheid hierin neem ‘als een man’ en dat ik niet met excuses wil komen als ‘demonen in mijn hoofd’”. Daarmee leek hij even te verwijzen naar de uitspraken van Waylon en Charly Luske.

‘Roddel, roddel, roddel’

Zaterdag volgde daarop wéér een toelichting van Danny, deze keer op Twitter.

“Tja gaan we weer ! Roddel roddel roddel …. Heeft niets met Waylon te maken! Is al een oude uitdrukking, gebruikt door bekend & onbekend Nederland. (Alleen lees je het nergens terug) Ik zei ook de uitdrukking: Een oud lijk uit de kast. Die is ook oud.”

Bron: ANP