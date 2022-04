In een interview met het tijdschrift Weekend zei Danny de Munk dat hij zich geen zorgen maakte over juicekanalen, maar juist deze uitspraak zorgde ervoor dat Yvonne Coldeweijer op haar juicekanaal op Instagram veel berichten over de zanger binnenkreeg.

Reactie van Danny de Munk

Yvonne maakte daarover een video waarin ze hem beschuldigt van drugsgebruik en vreemdgaan. Danny hield zich daarna stil, maar reageerde dinsdagmiddag toch voor het eerst op deze heftige beschuldigingen. “Een week geleden meldde ik dat ik niets te vrezen had van juicechannels omdat ik niets te verbergen heb. Achter die woorden sta ik nog steeds”, schrijft hij in een bericht op Instagram.

Danny de Munk ontkent beschuldigingen

“Ik ontken pertinent de beschuldigingen uit de video. Ik zit inmiddels veertig jaar in het vak en sta bekend als een perfectionist en een professional. Het doet mij dan ook heel veel pijn dat deze beschuldigingen worden geuit, vooral omdat dit zijn weerslag heeft op mijn hele gezin en familie. Zo ontvangen mijn kinderen inmiddels beledigingen en ernstige verwensingen. De MeToo-beschuldiging vind ik vreselijk. Daar herken ik mij absoluut niet in. Als iemand meent dat ik hem of haar onjuist heb behandeld, dan hoop ik dat diegene melding doet bij de juiste instanties, zodat dit op professionele wijze onderzocht kan worden”, aldus de zanger.

Verklaring van z’n advocaat

Naast de verklaring van de zanger zelf, is er ook een verklaring van de advocaat van Danny naar buiten gebracht: “Op dit moment bekijken wij met cliënt of het nemen van juridische stappen zinvol en wenselijk is. De beschuldigingen zijn door een juicechannel zonder inachtneming van de primaire journalistieke beginselen gedeeld. Er is geen (nader) onderzoek gedaan en er heeft geen hoor- en wederhoor plaatsgevonden. Gelet op de ernst van de beschuldigingen en de impact op het privé- en gezinsleven van cliënt, hadden de beschuldigingen voorafgaand aan publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden onderzocht. Dat is niet gebeurd. Dat neemt niet weg dat cliënt uiteraard zijn volledige medewerking zal verlenen aan een onafhankelijk onderzoek.”

Bron: RTLBoulevard.nl