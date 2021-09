Danny Vera raakt kijkers met kijk op zelfdoding vader: “Trots en blij dat hij het gedaan heeft”

Danny Vera praat over zijn leven als artiest. In de kapsalon van Özcan vertelt hij over zijn motivatie om artiest te worden. Het gesprek komt daarmee op zijn ouders, die beiden overleden zijn.

Trots en blij

De vader van de Rollercoaster-zanger overleed in 2016, toen hij ervoor koos zelf uit het leven te stappen. Danny's vader, die zelf bloemist én artiest was, was destijds in de zeventig. Volgens Danny had hij ‘een zwaarmoedig hart’. Toch kijkt hij met een lichte blik naar de zelfdoding van zijn vader. “Hij heeft het zelf gedaan. Ik vind het moeilijk om dit in dit programma te zeggen: maar ik ben trots en blij dat hij het gedaan heeft", vertelt Danny.

Feestje

Zijn unieke kijk verklaart hij nader. “Je wordt niet gevraagd om hier te komen op deze planeet.” Om zichzelf verder te verklaren, gebruikt hij een bijzondere metafoor. “Moet je je voorstellen dat je nog langer op het feestje moet blijven, terwijl iedereen helemaal katjelam is en jij geen zin meer hebt. Dan mag jij toch gewoon je jas pakken en naar huis gaan?”

Reacties

De kijkers zijn onder de indruk van de manier waarop Özcan naar de situatie kijkt. Zijn unieke kijk zet vele anderen ook aan het denken. “Thanks Danny, daar kan ik wat mee", schrijft een kijker dan ook op Instagram. “Hij heeft gelijk", vindt een ander.

Danny heeft een prachtige kijk op de suïcide van zijn vader.

