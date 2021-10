ANP Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Daphne Deckers deelt aandoenlijk moment met 90-jarige vrouw

Daphne Deckers heeft vandaag op haar Instagram een wel héél schattig verhaal gedeeld. De presentatrice vertelt dat de 90-jarige Henny zó onder de indruk was van de trui die Daphne onlangs bij ‘De Slimste Mens’ aan had, dat ze besloot de trui zelf na te maken. Dat dit bijzonder goed gelukt is, blijkt wel uit de foto die Daphne op haar Instagram deelt.