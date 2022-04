Dat wordt genieten: dit is de weersverwachting voor Pasen

Vorige week was het niet bepaald mooi weer, met veel regen. En door de gure wind was het ook behoorlijk koud. Maar je weet wat ze zeggen: na regen komt zonneschijn. Hebben de weergoden met Pasen ook wat zonniger weer voor ons in petto?

Hoge temperaturen met Pasen

Normaal ligt de temperatuur halverwege april rond de 12 à 15 graden. Dit jaar hebben we volgens meteoroloog Rico Schröder van Weeronline met Pasen kans op hogere temperaturen, tot wel 19 graden. “Dit komt doordat de kans groot is dat een zuidwestenwind zachte lucht aanvoert.”

Droog met lekker veel zon

Het weekend begint met een mooie lentedag op zaterdag. De zon zal veel schijnen en de temperatuur varieert van 14 of 15 graden in Friesland tot 18 of 19 graden in Brabant en Limburg.

Eerste Paasdag ziet er hetzelfde uit. In Den Helder loopt de temperatuur op tot 16 graden en in Eindhoven kan het zelfs 19 graden worden. Het weerbeeld bestaat uit veel zon, dus vergeet je niet in te smeren als je lekker van de zon gaat genieten. Midden op de dag is de uv-index 4. Dit betekent dat je na 30 tot 60 minuten al kunt verbranden. Tweede Paasdag verloopt hetzelfde als de Eerste Paasdag, dus met lekker veel zon.

Pasen valt elk jaar anders

Wist je dat Pasen elk jaar op een andere datum valt? Pasen begint namelijk altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de astronomische lente. Daardoor kunnen de temperaturen door de jaren heen veel verschillen tijdens deze feestdagen. De lente begint op 20 maart en de volle maan is dit jaar op zaterdag 16 april. Dat betekent dat het in 2022 zondag 17 en maandag 18 april Pasen is. Benieuwd waarom we twee paasdagen hebben? Je leest het hier.

De weersverwachting na Pasen

We hebben erg veel geluk met Pasen dit jaar, want de week erna is het helaas weer gedaan met de mooie temperaturen. Vanaf dinsdag komen de maxima waarschijnlijk uit op 13 tot 16 graden. Ook neemt het aantal wolken toe en is er meer kans op neerslag.

Bron: Weeronline