Dat wordt zweten: twee tropische dagen én nachten voor de boeg

Die warmte begint vandaag en de temperaturen blijven stijgen tot vrijdag.

Tropische dagen voor de boeg

Dinsdag begon de dag al gelijk flink zonnig en de temperaturen liepen al snel op. In de loop van de ochtend nam de bewolking toe, met in het noordwesten een enkele bui. In de middag trokken de wolken weg en kregen we volop zon te zien.

Warmte op dinsdag

Het is dinsdag zo'n 28 à 29 graden in het binnenland en 23 à 24 aan de kust. Later in de middag kan het in Limburg lokaal zelfs 30 graden worden. En die warmte houden we de komende twee dagen nog even vast.

34 graden mogelijk op woensdag

Woensdag zal het op meer plekken in het land 30 graden worden. De zon schijnt dan nog uitbundiger dan vandaag. Op de warmste plekken in het land kan het zelfs 34 graden worden.

Donderdag loopt de temperatuur al terug

Ook donderdag blijft het warm, al lopen de temperaturen dan al iets terug. Geleidelijk trekt er namelijk een zwak koufront over, waardoor er later op de dag zelfs een paar buien kunnen vallen.

Vrijdag weer koeler

Vrijdag is het klaar met de warmte. De noordwestenwind zorgt voor koelere lucht waardoor het slechts een graad of 23 zal worden. Jammer voor de zonaanbidders, maar goed nieuws voor iedereen die een hekel heeft aan plaknachten. Plakken zullen we de komende nachten namelijk zeker. De temperaturen zullen ‘s nachts nergens lager worden dan 16 graden.

Bron: Weer.nl, Hart van Nederland