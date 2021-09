‘De 1,5-meterregel verdwijnt vanaf 25 september’

Het kabinet wil graag een einde maken aan de meeste coronaregels nu een kleine 80% van de Nederlanders is gevaccineerd. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Het kabinet was zondag urenlang in overleg in het Catshuis.

Toegangsbewijs

In de horeca en culturele sector worden vanaf 25 september coronatoegangsbewijzen verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit toegangsbewijs wordt verplicht in onder andere de horeca, bij evenementen, festivals, in de bios, bij profsportwedstrijden en in het theater. Gevaccineerd zijn, hersteld óf getest zijn wordt dus de norm.

Blijvende maatregelen

Aangezien nog 1,8 miljoen mensen geen vaccin hebben gehad (of het vaccin onvoldoende bescherming geeft), wil het kabinet nog niet alle maatregelen loslaten.

Zo is voor de evenementensector nog altijd geen besluit genomen. Er wordt naar een oplossing gezocht. Verder blijft een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Ook de openingstijden voor de nachthoreca worden niet versoepeld. Tussen 24.00 uur en 6.00 ‘s morgens moeten de deuren dicht blijven. Ook zal het thuiswerkadvies voorlopig niet veranderen.

Persconferentie

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen aanstaande dinsdag in een nieuwe persconferentie de versoepelingen bekendmaken en toelichten.

Bron: NOS.