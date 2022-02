De 10 beste romantische films op Netflix

Van The Holiday tot Soof en Love actually, dit zijn de 10 favorieten!

10. The 40 year old virgin (2005)

De romantische comedies van Judd Apatow zijn herkenbaar aan de realistische verhalen en hilarische cast. In deze romcom schittert Steve Carell in zijn eerste hoofdrol als 40-jarige maagd Andy. De verlegen man schaamt zich dat hij nog nooit sex heeft gehad en dit weerhoudt hem ervan om een relatie aan te gaan, maar dan wordt de laatbloeier verliefd en neemt hij een sprong in het diepe.

9. Crazy, stupid, love (2011)

En ook in deze film zien we Steve Carell als sympathieke kluns. Hij speelt de pas gescheiden Cal, een vriendelijke man, die het lastig vindt om te accepteren dat zijn vrouw hem niet meer wil. De knappe versierder Jacob (Ryan Gosling) helpt de onzekere Cal een handje om zelfverzekerder te worden. Crazy, stupid, love is een heerlijke romcom met een voortreffelijke cast, die echte mensen maakt van hun sympathieke personages.

8. Chocolat (2000)

In Lansquenet lijkt de tijd stil te staan. Helaas geldt dat ook voor de ingeslapen inwoners van het Franse dorpje. Daar komt verandering in als Vianne (Juliette Binoche) zich in het dorp vestigt om een chocolaterie te openen. Maar niet iedereen zit te wachten op de komst van de nieuwkomer… De prins op het witte paard wordt in dit zoete sprookje gespeeld door Johnny Depp, die toen nog een echte droomman was. Chocolat werd genomineerd voor niet minder dan vijf Oscars, waaronder beste film, beste hoofdrolspeelster en beste scenario.

7. Eternal sunshine of the spotless mind (2004)

Een relatie hoeft niet altijd goed af te lopen, soms eindig je met een gebroken hart en zou je het liefst je ex willen vergeten. In de klassieker Eternal sunshine of the spotless mind kan dat! Joel (Jim Carrey) ontdekt dat zijn ex Clementine (Kate Winslet) haar herinneringen aan hem heeft laten verwijderen en besluit hetzelfde te doen, daar krijg hij al snel spijt van. Dit komische drama is geen traditioneel liefdesverhaal, maar weet precies de juiste snaar te raken.

6. Soof (2013)

Lies Visschedijk is een topactrice, maar iedereen kent haar vooral als Soof door deze een vrolijke feelgoodfilm. Sofie, Soof voor intimi, heeft het goed voor elkaar: ze heeft een charmante echtgenoot, een stel pientere kinderen en als cateraar heeft ze van haar hobby haar werk gemaakt. Toch verlangt zij naar meer avontuur en romantiek. Maar als Soof dit najaagt, blijft dit niet zonder gevolgen...

5. Loving (2016)

Van alle films op deze lijst is het verhaal van Loving echt gebeurd en daardoor maakt de mooie dramafilm nog meer indruk. In 1958 worden de witte Richard Loving en de zwarte Mildred Jeter verliefd op elkaar, ze besluiten te trouwen, maar dat is illegaal in de racistische staat Virginia. Het stel besluit te vechten voor hun huwelijk en gaat de strijd aan met de overheid. Vergeet Romeo en Julia, dít is het schoolvoorbeeld van echte liefde.

4. The holiday (2006)

The holiday mag niet ontbreken bij de beste romantische films op Netflix, zelfs al is het een kerstfilm. De Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) en de Britse Iris (Kate Winslet) zijn overwerkt en gedesillusioneerd in de liefde. Uitgeblust komen ze online in contact met elkaar en besluiten een tijdje van woning te wisselen. De fantastische cast wordt nog briljanter als Amanda de charmante Graham (Jude Law) ontmoet en Iris de grappige, spontane Miles (Jack Black).

3. Notting hill (1999)

Een lijst met de beste romantische films op Netflix moet minimaal één film met Hugh Grant hebben, want de charmante Brit was in de nineties de koning van de romcom. Notting hill is een van zijn allerbeste film en je snapt heel goed waarom wereldster Anna Scott (Julia Roberts) verliefd wordt op de stuntelige boekenverkoper William Thacker (Hugh Grant). Door de typische Britse humor is Notting hill nooit te zoet en is er voldoende om te lachen.

2. Love actually (2003)

En daar is Hugh Grant weer! Love actually is de ultieme kerstfilm, maar net zoals The holiday is het ook een romantische kerstcomedy die je elk moment van het jaar kunt kijken. Het zal geen verrassing zijn dat de schrijver van Notting hill deze klassieker heeft gemaakt, want ook deze topfilm over verliefde Britten zit vol met hilarische grappen en sentimentele momenten.

1. The notebook (2004)

Welke romantische film op Netflix is beter dan Love actually? The notebook natuurlijk! Deze tranentrekker is alles wat een goed liefdesdrama moet hebben. Ryan Gosling en Rachel McAdams zijn een prachtig duo, het verhaal speelt zich af in een nostalgische setting en het is onmogelijk om niet een potje te janken aan het einde. En dan is er natuurlijk nog de prachtige zoenscène in de regen.

Zo maak je zelf romantisch servies voor Valentijnsdag

Bron: Superguide