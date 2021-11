De 11-jarige Atou werd uitgehuwelijkt aan een veel oudere man: “Ik wist niet eens wat trouwen betekende”

Libelle samen met Plan International

Zoals veel meisjes in Nigeria werd Atou opgevoed door haar oma. Zij vond onderwijs heel belangrijk en wilde graag dat Atou later zou gaan studeren. Maar toen haar oma overleed en Atou bij haar ouders moest intrekken, bleek haar ineens een heel ander leven te wachten te staan.

Drie keer zo oud

Atou was slechts 11 jaar oud toen haar vader haar introduceerde bij een man die drie keer zo oud was als zij. Op een avond zei haar vader ineens dat ze met deze man moest trouwen. Atou: “Ik begreep helemaal niet wat trouwen betekende, dus ik ging er ook niet tegenin.”

1 op de 9 kindbruiden is jonger dan 15 jaar

Na de man twee keer te hebben gezien, trouwden ze met elkaar. De situatie verslechterde gelijk. Atou werd mishandeld, kreeg nauwelijks te eten en mocht bovendien de deur niet uit. “Het voelde als een nachtmerrie, en ik kon het met niemand delen.”

Drie keer zwanger

Atou raakte tot drie keer toe zwanger. Bij elke zwangerschap werd zij door haar man op straat gezet, omdat hij het geld niet had om voor zichelf én voor de kinderen te zorgen. Maar zowel de familie van Atou als die van haar man dwong haar om door te gaan met het ongezonde huwelijk. “Toen ik er na de derde zwangerschap wéér werd uitgezet, zag mijn vader ook in dat dit niet ging werken. Samen met mijn drie kinderen trok ik weer in bij mijn ouders.” Maar haar ouders hadden ook het geld niet om voor haar kinderen te zorgen. Ze raakten zelfs ondervoed.



Atou is slechts 15 jaar en heeft nu al 3 kinderen.

Zorg en ondersteuning

Gelukkig gaat het dankzij de hulp van Plan International inmiddels beter met Atou en haar kinderen. Zij krijgen nu de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Atou zou graag terug naar school gaan, zodat ze haar kinderen een betere toekomst kan geven. “Als ik nog naar school zou gaan, was ik niet in deze situatie terechtgekomen. Ik hoop dat mijn kinderen dit nooit hoeven mee te maken.”

Onderwijs voor meisjes

Elk jaar trouwen er 12 miljoen meisjes onder de 18 jaar, meestal uit armoede. Kindhuwelijken zijn een belangrijke oorzaak dat meisjes vroegtijdig van school gaan. En dat terwijl onderwijs juist zo belangrijk voor hen is:

Zonder voldoende onderwijs hebben meisjes bijna geen kans op betaald werk en blijven ze hun hele leven afhankelijk.

Onderwijs beschermt hen tegen kindhuwelijken en vroege tienerzwangerschappen.

Met goed onderwijs kunnen vrouwen later meer inkomen krijgen. Zij investeren hun inkomen in hun gezinnen en de gemeenschap waarin ze wonen, veel meer dan mannen dat doen.

Kinderen van moeders die naar school zijn gegaan, zijn over het algemeen gezonder en hebben een veel grotere kans om ook naar school te kunnen.

Gelijke rechten en betere kansen

Plan International werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. De organisatie is ervan overtuigd dat goed onderwijs de sleutel is tot verandering. Want verander de wereld van meisjes en zij veranderen de wereld.

Weten wat jij kunt doen? Kijk op planinternational.nl en strijd mee.