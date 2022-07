De ‘Aloha Shrub’ is een cocktail met azijn (en die wil je nú)

De basis voor deze Shrub is dus azijn. Niet die zure variant, maar een lekkere, fruitige. Samen met bruiswater en verse ingrediënten zoals grapefruit, basilicum, framboos, munt en citroen is dit drankje nu al een nieuwe zomerhit.

Aloha Shrub

De Aloha Shrub is net een tikkie anders dan een ‘normale’ Shrub. In plaats van bruiswater gebruik je kokswater, om de smaak wat exotischer te maken. Voeg daar triple sec, passievruchtazijn, wodka en ananassiroop aan toe, en je vakantiegevoel is meteen maximaal.

Zo maak je de Aloha Shrub cocktail

45 ml wodka (ginger beer voor de alcoholvrije variant)

45 ml kokoswater

10 ml triple sec

20 ml passievruchtazijn

5 ml ananassiroop

sinaasappelschil

ijsblokjes

Je kunt naar smaak stukjes fruit toevoegen, zoals een schijfje sinaasappel, grapefruit, limoen of citroen. Tijm of basilicum doen het ook goed.

Bron: Oil & Vinegar