De beste make-uptips voor vrouwen met grijs haar

Grijs haar is allang niet meer alleen een teken van veroudering. Het is hip en kan er juist hartstikke chic uitzien. Maar met grijs haar ontstaan er wel nieuwe uitdagingen wat betreft je make-up: hoe zorg je ervoor dat je teint er niet te bleek uitziet? En welke tint gebruik je om je wenkbrauwen te accentueren? Hier zijn vijf make-uptips om vrouwen met grijs haar:

1. Gebruik huidverzorging en foundation in één

Als je eenmaal grijs begint te worden, kunnen ook de eerste fijne lijntjes zichtbaar worden. Of er verschijnen grote poriën of pigmentvlekken die je het liefst bedekt met een dikke laag foundation. Maar wanneer je veel foundation aanbrengt, is de kans groot dat het zich in de rimpels en poriën gaat nestelen. Het resultaat? Een maskerachtig effect.

Voor de perfecte mix van dekking en een natuurlijk glans is het verstandig om een foundation te kiezen met een lichte tot medium dekking. Breng deze aan door ‘m te mengen met een paar druppels van je favoriete serum. Zo is je huid mooi opgevuld en ziet de make-up er natuurlijk uit.

2. Besteed aandacht aan je wenkbrauwen

Ongeacht de haarkleur, wenkbrauwen omlijsten je gezicht en mogen daarom niet worden verwaarloosd. Of het nu gaat om potlood, poeder of wenkbrauwgel: het is belangrijk dat je de boog en uiteinden van de wenkbrauwen extra aanstipt, omdat de haartjes daar dunner worden naarmate je ouder wordt. Het beste is om een ​​tint te gebruiken die lijkt op uw natuurlijke haarkleur (van vóór de vergrijzing). Anders kun je gaan voor een lichte taupe, deze kleur staat bijna iedereen.

3. Wat blush op de wangen

Grijs haar kan jouw huidskleur er dof uit laten zien. Blush kan hierbij helpen. De tip is om de blush niet rechtstreeks op de wangen aan te brengen, maar eerder langs de jukbeenderen en richting de slapen te verdelen. Dit creëert een liftend effect. De kleuren rozenhout en perzik zijn bijzonder flatterend en geschikt voor elke huidskleur.

4. Maak van je ogen echte eyecatchers

Ook je ogen mogen wel wat meer opvallen. Het hoeft geen uitgebreide oogschaduwlook te zijn, want een beetje eyeliner op de bovenste of potlood op de onderste wimperlijn is voldoende om een ​​mooi contrast te creëren met jouw grijze haar. Zwart kan trouwens al snel hard lijken, dus probeer in plaats daarvan een subtiele bruine kleur. Als je toch wat oogschaduw op wil doen, kun je het beste warme, matte tinten gebruiken in plaats van sterke, glimmende oogschaduw.

5. Wees niet bang voor een felle lippenstift

Een nude lippenstift kan je een beetje bleek maken, vooral bij grijs haar. Lippenstifttinten zoals rood, perzik of roze zorgen daarentegen voor een mooi contrast. Tip: als je de lippenstift matcht met de blush, ziet het eindresultaat er bijzonder harmonieus uit.

Grijs haar? Beautyvlogger Carmen laat zien hoe je de mooiste make-uplook bij jezelf aanbrengt:

Bron: Freundin.de