De bikini mag uit de kast: het wordt komend weekend strandweer

Al een tijdje is het droog, zonnig en warm weer. Maar tegen de 30 graden werd het dit jaar nog niet. Die kans is komend weekend groot in sommige delen van het land, meldt Weeronline.

Vanaf donderdag wordt het steeds warmer

Donderdag wordt het in het zuidoosten al wat warmer en gaat het richting de 25 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur steeds wat verder omhoog en in het weekend wordt het in grote delen van het land tussen de 25 en 27 graden. In het zuiden en oosten wordt het lokaal zelfs 28 of 29 graden.

Niet tropisch

De kans op plaatselijk tropisch weer volgend weekend leek aanvankelijk groot, maar de kans dat we boven de 30 graden uitkomen is nu nog maar 10 procent, volgens Weeronline. In het binnenland kan het dus nog steeds tot 29 graden worden.

De kans op een bui wordt rond het weekend ook weer iets groter. Helemaal zeker is dat nog niet. Het wordt in ieder geval gewoon prima strandweer.

Nog even iets frisser

De week begint nog wel wat frisser, zeker in het noorden van het land. Door een matige wind komt de temperatuur op de Wadden niet boven de 15 graden. Maar de wind draait naar het oosten en dat betekent later in de week hogere temperaturen door het hele land.

