KLM adviseerde eerder om op maandag 4 juli niet met de auto naar Schiphol te komen, maar in plaats daarvan de trein te pakken. Ook de luchthaven adviseert dit vandaag te doen, vanwege de geplande blokkades door de boeren. Boeren kondigden eerder al aan de toegangswegen naar Schiphol te willen blokkeren en ‘het land plat te willen leggen’.

De Koninklijke Marechaussee heeft zware pantservoertuigen naar de luchthaven verplaatst, waarmee tractoren kunnen worden weggesleept. Ook de gemeente Haarlemmermeer liet weten geen blokkades te tolereren. Wil je zeker op tijd zijn voor je vlucht, neem dan de trein en zorg dan dat je niet eerder dan vier uur op de luchthaven bent.

Blokkades van distributiecentra

Op maandagochtend hebben de boeren een aantal distributiecentra van Jumbo, Albert Heijn, Lidl en Boni geblokkeerd. Daardoor wordt de bevoorrading van de winkels verstoord. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil dat boeren de blokkades bij distributiecentra van supermarkten direct opheffen, omdat dit anders tot lege schappen kan leiden. Dit betekent vooralsnog niets voor je boodschappen. Het advies luidt: ga vooral níet hamsteren.

Veerdienst Texel

Stond er een tripje naar Texel op de planning vandaag, check dan van tevoren of de veerboot gaat. De boeren hebben namelijk de veerdienst naar Texel geblokkeerd. Zowel van Den Helder als van Texel vertrekken geen boten meer. Het is nog onduidelijk hoe land dit gaat duren, zegt de Texelse veerdienst TESO. “Het is niet verstandig om naar de veerhaven te komen.”

<p>Vanwege protestacties van boeren, is de veerdienst momenteel gestremd. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Het is verstandig niet naar de veerhaven te komen.</p> — BootTexel (@BootTexel) 4 juli 2022

Op de weg

Vooralsnog lijkt het rustig op de wegen en word je nergens geblokkeerd door stilstaande tractoren.

Bron: RTL Nieuws