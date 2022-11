De cijfers liegen er niet om: niet de e-bike, maar de scootmobiel is het grootste gevaar op de weg

Gebruikers van dit vervoersmiddel maken veel meer kans op een dodelijk ongeluk dan die van andere voertuigen. Dat blijkt uit cijfers die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd na vragen van twee CDA-Kamerleden.

Het gevaar van de scootmobiel

De cijfers liegen er niet om. In 2019 vielen er 42 verkeersdoden met een scootmobiel. In 2020 waren dat er 34 en in 2021 ging het om 32 doden. Dat lijkt misschien een dalende lijn, maar de lagere cijfers in 2020 en 2021 hangen waarschijnlijk samen met het feit dat we wegens corona minder de weg op gingen.

Dodelijke slachtoffers

Het CBS zette in het onderzoek Onderweg in Nederland het aantal dodelijke slachtoffers af tegen het aantal afgelegde kilometers. Voor scootmobielen geldt dat er 275 gebruikers overlijden per miljard kilometer.

Andere voertuigen

Bij andere voertuigen ligt het aantal doden per miljard kilometer een stuk lager. Bij motorrijders zijn dat er 50, bij brom- en snorfietsers zijn dat er 42, bij fietsers 13 en bij voetgangers 11.

Verplichte cursus

Hoe los je dit probleem nou op? Niet middels een verplichte cursus, vindt minister Harbers. “Voor hen is een gehandicaptenvoertuig (zoals een scootmobiel) vaak de enige mogelijkheid om zelfstandig mobiel te kunnen zijn. Een verplichte cursus ligt dan ook niet voor de hand”, laat hij weten.

Bron: RTL Nieuws