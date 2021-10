De ‘cinnamon roll latte’ is dé koffietrend deze herfst

Lees hier hoe je deze heerlijke koffie zelf kunt maken.

Smakelijk én makkelijk

Ben jij je Dalgona koffie zat? En wil je een keer wat anders dan een pumpkin spice latte? Dan is de cinnamon roll latte een echte aanrader. Met dit drankje kun je je lekker opwarmen op koude dagen én je hebt ook nog het gevoel alsof je een heerlijk kaneelbroodje eet. En het fijne is: je hebt slechts vier ingrediënten nodig voor deze koffie.

Benodigde ingrediënten en bereidingswijze

Wij leggen je hieronder uit welke ingrediënten je nodig hebt om deze koffie te maken én hoe je ’m kunt maken.

1 theelepel vanille-extract

1 theelepel kaneel

250 melk (of melkvervanger zoals amandelmelk of kokosmelk)

1 kopje espresso

Eventueel als extra: een kaneelstokje en twee stuks steranijs

Giet de melk, het vanille-extract en de kaneel in een klein steelpannetje en roer alles door elkaar op middelhoog vuur totdat het mengsel is opgewarmd. Giet het vervolgens in een groot glas of een mok en schuim het op met een melkopschuimer. Maak je espresso op de gebruikelijke wijze klaar. Giet vervolgens de helft van de opgeschuimde melk in een nieuw glas, schenk de espresso er over en giet vervolgens de rest van het melkschuim erbij. Strooi een beetje kaneel over het schuim en garneer het eventueel nog met een kaneelstokje en steranijs.

Mocht je nu nog éxtra indruk op iemand willen maken, dan zou je ook zelf nog latte art kunnen maken. In deze video zie je hoe je dat voor elkaar krijgt.

