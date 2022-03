De coronapandemie heeft ons op dít vlak gelukkiger gemaakt

De Verenigde Naties bracht onlangs een zogeheten ‘World Happiness Report’ uit, waarvoor steeds 1000 mensen uit 156 landen zijn ondervraagd. Uit het rapport blijkt dat de pandemie ons weliswaar minder gelukkig heeft gemaakt - ons gelukscijfer daalde van een 7,7 naar een 7 de afgelopen jaren - maar daarnaast bracht het ons ook iets moois.

Gelukkiger op dít vlak

Veel mensen gaven namelijk aan dat ze veel meer naastenliefde voelden en ook behulpzamer waren naar anderen. “We ontdekten een opmerkelijke wereldwijde stijging op het vlak van zorgzaamheid en naastenliefde”, zo vertelt econoom John Helliwell van de University of British Columbia aan Science Alert. “In 2021 deden we veel meer op het gebied van vreemden helpen, vrijwilligerswerk en geld doneren. Er was op deze gebieden een stijging van maar liefst 25 procent te zien in vergelijking met de periode voor de pandemie.”

Waardoor gelukkiger?

“Vooral het helpen van vreemden is sterk toegenomen. Dit laat maar weer eens zien dat mensen bereid zijn om anderen in nood te steunen. Zo brengen ze niet alleen geluk naar hun medemens, maar ook naar zichzelf”, zo vervolgt Helliwell.

Top 10 gelukkigste landen

Op het gebied van geluk doen we het in Nederland sowieso goed volgens het rapport. De top 10 van gelukkigste landen bestaat volgens hen uit: 1. Finland 2. Denemarken 3. IJsland 4. Zwitserland 5. Nederland 6. Luxemburg 7. Zweden 8. Noorwegen 9. Israël 10. Nieuw Zeeland.

Bron: Sciencealert