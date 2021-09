De coronaspas: Caroline dacht even dat Huug was gestopt met blunderen

Caroline Griep (56) is journalist en eindredacteur. Ze schrijft over dingen die haar opvallen in het nieuws.

Na de derde persconferentie vorig jaar hield ik het voor gezien met Hugo. Van het toontje waarop hij de maatregelen probeerde uit te leggen, alsof we een stel schoolkinderen zijn, bleek ik zin te krijgen om iets te gaan slopen. Ik ben meer van het type ‘duidelijk en direct, hup en gaan’. Dus doei, Huug, riep ik tegen mijn televisie, ik lees voortaan online wel wat ons te wachten staat. Wat niet wegneemt dat ik zijn hele coronabeleid met zijn vele blunders eigenlijk voortdurend diep zuchtend volgde.

Duidelijke taal

Tot vorige week dinsdag. Als de geruchten klopten, zouden ze de coronapas aankondigen. In mijn ogen een interessante maatregel waarmee ik begin augustus al kennismaakte in Parijs. Om zeven uur zette ik de televisie aan, stiekem vooral benieuwd naar hoe hij dit nu weer zou gaan verknollen met z’n wollige woorden.

Dus daar zat ik. Al snel met mijn bek vol tanden. Want Hugo sprak duidelijke taal, wat zeg ik, er was geen woord Chinees bij: de vrijheid van deze kleine groep (ongevaccineerden) beperkt die van een veel grotere groep, was de strekking. Hij zei ook: ‘Ik ben de minister van Volksgezondheid. Ik ben niet minister van kijk maar wat je doet’. Hoera, Huug, duidelijk en direct, hup en gaan!

Gevaar geweken

Natuurlijk is de coronapas een rotmaatregel, maar dat waren zo’n beetje alle maatregelen tot nu toe. Zelf vind ik mondkapjes nog steeds niet te doen. Als ik er een op heb, gedraag ik me nog altijd als mijn gedesoriënteerde, demente moeder. Maar de pas vind ik goed te rechtvaardigen, zo lang het risico bestaat dat het virus onze zorg ontregelt. Is dat gevaar geweken, dan houden we er meteen weer mee op. Maar dat is nu nog niet zo.

Totaal niet solidair

Wat wél zo is, is dat er een aanzienlijke groep is die zich om ongegronde reden niet wil laten vaccineren. Niet alleen de zogenoemde complotwappies, maar ook mensen die zichzelf als kritisch beschouwen maar zich daarbij baseren op ongefundeerde feiten. Juist zij belanden steeds vaker met serieuze coronaklachten in het ziekenhuis of op de IC. Terwijl dat niet nodig is.

Gek genoeg zijn ‘ongegrond ongevaccineerden’ in veel gevallen ook degenen die zich het meest opwinden over de maatregelen, terwijl we hier, vergeleken met andere landen, alweer zo ontzettend veel mogen. Ze vinden dat hun vrijheid ernstig wordt aangetast. Iets wat ze dus zelf door geen prik te halen uit alle macht in stand proberen te houden. Mijn pogingen om deze gedachtegang te volgen heb ik opgegeven. Ik vind ze van alles, maar in de eerste plaats totaal niet solidair.

Verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid

We leven nu anderhalf jaar in een ontregelde wereld met een virus dat ons steeds weer een loer weet te draaien. Dat virus krijgen we niet weg, we zullen ermee moeten leren dealen. Vaccinatie is helaas niet dé oplossing gebleken om het uit te roeien, maar het helpt, uitzonderingen daargelaten, wél tegen ernstige ziekte, ziekenhuis- en IC-opname, en sterfte. Als iedereen zich laat vaccineren wordt (vermijdbare) druk op de zorg vele malen minder. Dan kunnen al die mensen die nu onnodig lijden omdat ze al veel te lang op een wachtlijst staan eindelijk worden geholpen, om maar iets te noemen. Bij een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen we de maatregelteugels hopelijk verder laten vieren en is ook die coronapas weer zo snel mogelijk exit. Reuze praktisch dus.

Dus wat doe je dan als weldenkend mens? Je neemt je verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, je bent solidair met elkaar en laat je vaccineren. Ben je om ongegronde redenen niet solidair, dan ben je ook welkom, maar dan moet je wat meer moeite doen om op bepaalde plekken naar binnen te mogen. Dat is nu de deal. Verder mag vrijwel alles vanaf zaterdag. Lekker duidelijk en direct, hup en gaan!

Maar mocht ik even de illusie hebben gehad dat Huug was gestopt met blunderen, met de dixi voor coronapasloze terrasbezoekers was hij begin deze week weer helemaal terug. Dat verzin je toch niet…