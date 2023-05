De dag na Hemelvaart verplicht vrij? Dit zijn je rechten

Nu.nl ging hierover in gesprek met een hr-dienstverlener.

Als een feestdag

Het is eerlijk gezegd nog maar de vraag hoe effectief je kunt werken als andere bedrijven gesloten zijn. Het is dan ook een domino-effect dat veel bedrijven de vrijdag na Hemelvaart de deuren sluiten. Daarover staat niets in je cao of arbeidsovereenkomst. Maar is het kantoor wel dicht? Dan kun je deze dag zien als een feestdag en heb je het recht om gewoon doorbetaald te krijgen.

Dag kwijt

Staan er in je cao of arbeidsovereenkomst wel afspraken over verplichte vrije dagen? Dan heb je pech en moet je een vakantiedag opofferen. En hoewel je hiervan misschien baalt, is het wel een mooie gelegenheid voor een lange wandeling of een van deze heerlijke solo-activiteiten om tot rust te komen.

Andere opties

Inmiddels zijn steeds meer bedrijven flexibel als het gaat om het invullen van werktijden. Afhankelijk van je baan is thuiswerken op Hemelvaart wellicht een optie.

En mocht je écht naar het werk willen op een dag dat je werkgever het bedrijf sluit, dan kun je in het uiterste geval naar de rechter stappen. Daarmee zet je dan wel je arbeidsrelatie op scherp en het is nog maar de vraag of dat het waard is. De kans is namelijk klein dat het bedrijf de deuren opent voor één persoon.

Bron: Nu.nl