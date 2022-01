De do’s en don’ts voor haarkleuren en -stijlen na je 50ste

Als er één leeftijd is die je zou moeten vieren, dan is het de 50 wel. Je weet wie je bent, staat sterk in je schoenen en bent vaak ook stukken minder onzeker over je uiterlijk. Misschien ben je zelfs zover dat je voor een heel ander kapsel durft te gaan. Wat zijn de do’s en don’ts als het gaat om haarkleuren en -stijlen na je 50ste?

Don’ts

Volgens Abdullah is het niet heel erg flatterend om na je 50ste heel lichte highlights te nemen, vooral als je haar grijzend is. Hele lichte en donkere lokken staan dan gewoon niet meer zo mooi en zorgen ervoor dat je kapsel er onnatuurlijk kan uitzien. Dit geldt ook voor de ombre-stijl als het gaat om haarkleuringen. Deze techniek met kleurverloop is niet alleen erg onderhoudsintensief, maar vervaagt ook snel en ziet er dan onverzorgd uit. Zachte highlights werken daarentegen wél mooi.

Do’s

Een fout die veel vrouwen boven de 50 volgens Norris maken, is dat ze zich vastklampen aan een kapsel dat ze al jaren hebben. “Vooral vrouwen zijn gehecht aan kapsels die er vroeger goed uitzagen, maar vergeten dat ze zelf ook veranderen.” Niet alleen de dikte van je haar verandert met de jaren, ook de kapseltrends. “Als je af en toe je stijl verandert, zie je er jong uit”, aldus Norris. Een klassieker kapsel, zoals een lange bob of pony, staan volgens haar vaak goed. Volgens Abdullah kun je ook het beste voor verschillende kleurtinten gaan. Vrouwen boven de 50 hebben volgens haar het meest baat bij zachte kleuren en niet al te extreme kapsels.

Pauli (58) wil voor eens en voor altijd afrekenen met haar kapsel, dat ze al jarenlang heeft. Ze ondergaat een heuse metamorfose:

Bron: Freundin