De Dolly Dots zijn terug en delen in theatershow wat we nog nooit eerder zagen: “Met Ria in ons hart”

De Dolly Dots keren na lange tijd weer terug op het podium met theatershow Sisters on tour. Vanaf vanavond beginnen Angela Groothuizen, Patty Zomer, Angéla Kramers, Esther Oosterbeek en Anita Heilker aan de reeks van 46 shows verspreid over heel Nederland.

Ria

In 1978 kwam de meidengroep bij elkaar en na vele hits, shows en herinneringen houden de dames het in 1988 voor gezien. Om de zoveel jaar kwamen de Dots weer bij elkaar voor een optreden.

Toch was het zeker niet altijd rozengeur en maneschijn. Ria Brieffies bleek ongeneeslijk ziek. Op 20 juli 2009 overleed de 52-jarige Ria aan longkanker. Het gemis van Ria is groot. Dit laten de dames geregeld zien op social media: “De tijd vliegt voorbij... al weer 11 jaar zonder onze Ria...” “Als ik aan je denk dan voel ik je, hoor ik je stem, dood bestaat dan niet.”

Sisters On Tour

Ze vonden eigenlijk dat het met het overlijden van Ria klaar was. “Een voor allen, allen voor een.” Toch kondigden de Dolly Dots in 2020 vol trots hun nieuwe theatershow aan. “Zo trots dit weer te mogen doen met m’n zussies!” Vanwege corona moesten de shows een jaar uitgesteld worden, maar nu kan het feest dan eindelijk beginnen. “Yes!!! Het gaat gebeuren. The sisters tour begint aan het einde van de maand. Met Ria in ons hart.”

De show

Tijdens de show worden ze begeleid door de Sven Figee Band. Het wordt een “muzikaal feest der herkenning.” De grootste hits komen aan de orde maar deze keer willen de Dolly Dots ook het échte verhaal achter het grote succes vertellen. Hoe was het om een Dolly Dot te zijn? Hoe ging het er achter de schermen aan toe? Hoe gingen ze om met het succes? Het wordt een intieme avond waarbij ze met veel blijdschap, trots en een tikkie zelfspot terugkijken op een turbulente en bijzondere tijd. “We komen naar jullie toe voor joy, verbinding, inspiratie en vooral voor de leuke liedjes.”

Met een nodig glaasje wijn kijken de dames tijdens de voorbereidingen vol plezier terug op 9 enerverende jaren, zo is te zien op het officiële Dolly Dots Instagram-account. “Wat is het toch fijn om weer zoveel samen te zijn. Zusjes voor altijd!” Inmiddels zijn ze klaar met repetities. “We zijn er klaar voor!” zegt Angela zichtbaar enthousiast in een filmpje.

