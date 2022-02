De drol van je hond niet opruimen? Dat kan slecht zijn voor de natuur: dít is hoe het zit

Namelijk omdat het slecht is voor de natuur.

Negatieve effecten

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Hondenpoep stoot namelijk stikstof en fosfor uit en dat kan een negatief effect hebben op de lokale biodiversiteit.

Stikstofuitstoot

De universiteit onderzocht verschillende natuurgebieden waar veel honden worden uitgelaten. In die gebieden bleek de stikstofuitstoot van de honden maar liefst 11 kg per hectare. De totale stikstofuitstoot in het land is jaarlijks gemiddeld 22 kg per hectare. Je begrijpt dus: het aandeel van honden is groot.

Wat kun je als baasje doen?

Als hondenbaasje kun je een aantal dingen doen. Ecoloog Wieger Wamelink legt aan EditieNL uit dat het verstandig is om je hond aan de lijn te laten lopen: “Als honden loslopen, worden de uitwerpselen verspreid in een groot gebied.” Houd je je hond aan de lijn, dan doet het beestje zijn behoefte op een smalle strook. “Dan komt daar veel terecht, maar anders tast je het hele gebied aan.”

Voeding

Daarnaast kun je de voeding van je hond aanpassen. Arthur Hartman van Yarrah Dierenvoeding vertelt: “Je kunt kiezen voor hondenvoer met goed opneembare eiwitten. Dan poept de hond minder. Er staat vaak wel op de verpakking dat er eiwitten inzitten, maar niet of die opneembaar zijn. Hydolisaat is bijvoorbeeld een dierlijk eiwit dat slecht opneembaar is. De hond eet dan veel, maar poept ook veel uit. Dat wil je niet hebben: je wil dat een dier echt wat heeft aan zijn voeding.” Het allerbeste wat je als baasje kunt doen? Dat is natuurlijk simpelweg het opruimen van de uitwerpselen.

