De droom van iedere vegetariër: crunchy nuggets met salsa

Dit heb je nodig voor 4 personen: • 450 g bloemkool (ca. halve bloemkool)

• 50 g kikkererwtenmeel

• 100 g zelfrijzend bakmeel

• 2 tl vadouvan of kerriepoeder

• Zout

• 200 ml (soja)melk

• 80 g cornflakes

• 2 el koolzaadolie Voor de salsa • 1 mango

• 150 g kerstomaatjes

• 2 bosuitjes

• Bosje koriander

• 2 el appelciderazijn

• ½ tl chiliflakes

• 8 mini-komkommers

• Extra bakpapier

Bereidingstijd: 15 min | Oventijd: 35 min

Zo maak je deze cruncy vegetarische nuggets:

Verwarm de oven voor op 190 °C. Snijd de bloemkool in kleine roosjes. Meng in een flinke kom het kikkererwtenmeel, zelfrijzend bakmeel, vadouvan en een flinke snuf zout. Giet al roerend de melk erbij en klop tot een klontvrij mengsel met een dikte van yoghurt.

Verkruimel de cornflakes door er een keer in te knijpen en zet klaar in een kom. Leg een met bakpapier beklede bakplaat klaar. Strooi een kwart van de cornflakes uit over de bakplaat. Haal de bloemkoolroosjes met een vork eerst door het beslag en dan door de rest van de cornflakes. Spreid ze uit op de bakplaat. Bestrooi met een beetje zout, besprenkel met de koolzaadolie en schuif ze in de oven.

Bak de bloemkoolnuggets 35 minuten in de hete oven.

Maak ondertussen de salsa: schil de mango en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. Snijd de tomaatjes fijn en de bosui in fijne ringetjes. Hak de helft van de koriander fijn. Meng alles in een kommetje en breng op smaak met azijn, chiliflakes en zout. Laat de smaken intrekken. Snijd de komkommertjes in repen.

En serveren maar: verdeel de repen komkommer over 4 bordjes en leg er de bloemkoolnuggets bij.

Serveer met de salsa en de rest van de koriander

En genieten maar!

Styling: Cyn Ferdinandus Receptuur: Bart Stuart