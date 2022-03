De eerste vlokken zijn gevallen - hoe bijzonder is sneeuw in april?

In het midden en oosten van het land is vanmorgen al sneeuw gevallen. Het winterse weer leidde zelfs tot de drukste ochtendspits van het jaar. En het KNMI geeft vanaf de middag en avond code geel af voor bijna heel Nederland vanwege kans op gladheid.

Zowel donderdag, vrijdag als in het weekend kan er op verschillende plaatsen in Nederland nog sneeuw vallen.

Sneeuw in april

Bij april denk je waarschijnlijk aan de lente en dus een lekker zonnetje en de bloemetjes die beginnen te bloeien. Toch zijn sneeuw en april volgens Weeronline onlosmakelijk met elkaar verbonden. In april komen soms meerdere seizoenen in één week voorbij. Van zomerse warmte tot een herfstige storm en van een winters landschap tot lekkere lentetemperaturen. “Sneeuw hoort dus bij april en dat kan soms een flink pak zijn”, schrijft meteoroloog Yannick Damen van Weeronline.

Windrichting

Heel bijzonder is de sneeuw dus niet. Zo viel op 11 april 1978 in het Zeeuwse Renesse maar liefst 20 centimeter sneeuw. En vrij recent, op 26 april 2016, lag in Overijssel en Drenthe lokaal een sneeuwlaag van drie centimeter. Er gingen toen foto’s rond van vroege kampeerders die in de sneeuw op de camping stonden. “Tegenwoordig zien we gemiddeld eens in de drie jaar sneeuwvlokken in april. Vroeger was dat vrijwel elk jaar.”

De reden dat het soms sneeuwt in april, is de windrichting. In de gebieden rond de Noordpool is het zo vroeg in de lente nog steeds ijskoud, dus wanneer de noordenwind onze kant op komt, neemt het de kou van de noordpool mee.

Eerder sneeuw of zon in april?

Maar waarom associëren we april dan met de lente? Dat komt door het zonnige weer in april de afgelopen jaren. In 2007 was het halverwege april zelfs 30 graden Celsius. En ook in 2018, 2019 en 2020 hadden we een zomerse april. Daardoor leggen we nu in april de link met de lente of zomer. “Terwijl juist zulke hitte in april bijzonder is”, zegt Damen. “Normaal wordt het begin april 11-14 graden.” Bovendien hopen we stiekem allemaal op een mooie lente. Al heeft die sneeuwpret natuurlijk ook zo z’n charmes.

Bron: Weeronline