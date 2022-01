De haartrend van 2022: bruin is het nieuwe blond

Blondes have more fun, of toch niet?

Mysterie en verandering

Waar veel mensen de afgelopen jaren overgingen op een (as) blonde coupe, zien we nu een nieuwe haartrend opkomen. Veel internationale celebrities verschenen de afgelopen tijd met donkerder haar. Bruin gaat dit jaar de overhand nemen, en niet geheel zonder reden.

Haarkleurexpert Sharon Dorram legt aan The New York Times uit dat het voortkomt uit ons verlangen naar verandering tijdens deze pandemie. Door de vele lockdowns en sluitingen van de kappers leerden mensen hun natuurlijke haarkleur te omarmen. We zijn nu toe aan iets totaal anders. “Bruin haar creëert een wat meer mysterieuze sfeer, we zien dan ook veel blondines die nu voor donker haar kiezen.”

Volume en glans

Bruin haar is natuurlijk een breed begrip. De trend neigt naar de donkere tinten zoals kastanjebruin, diepbruin en zelfs richting zwart worden weer populair. Het lijkt op een revival van de jaren ’80, toen deze tinten ook overal te zien waren. En natuurlijk willen we ook veel volume en glans.

Bron: Elle, The New York Times