De hort op dit weekend? Hier wordt de meeste zon verwacht

18 tot 21 graden, weinig regen en op een aantal plekken zelfs een lekker zonnetje. Aankomend septemberweekend is er eentje om iets in te ondernemen.

Zaterdag

De eerste dag van het weekend begint grijs door mist en lage bewolking. De grauwe lucht houdt best even aan, maar qua temperatuur is het buiten al aangenaam. Tegen de middag loopt de temperatuur op tot 18 graden in het noorden en zelfs 22 graden in het zuiden van het land. Aan de kust breekt halverwege de dag de zon door. Ideaal weer voor een lekkere strandwandeling, dus.

Zondag

Zondag wordt het iets koeler in het hele land. Noordelijk wordt het een graag of 17 en in het zuiden zal de temperatuur oplopen tot zo’n 21 graden. Ook is het licht bewolkt, maar dankzij een windje waaien de wolken snel over, waardoor er veel periodes van zon zijn. Trek maar lekker naar de kust op zondag, daar breekt de zon het vaakst door. Het liefst ga je dan een beetje noordelijk. In het zuiden worden nog een aantal buitjes verwacht.

Bron: Weeronline.