De Italiaanse bob is het perfecte chique, korte kapsel voor iedereen die het even niet meer weet

Elegant, glanzend, perfect geknipt en dat verfijnde jaren ’60-randje: de Italiaanse bob is een mooie toevoeging aan het rijtje van de Franse bob (toch iets brutaler) en de grungy bob (wat ruiger, zoals de naam doet vermoeden).

Post-corona kapsel

Als je ook toe bent aan een post-corona kapsel dat weer een vleugje glamour uitstraalt, dan is de volumineuze Italiaanse bob iets voor jou. Met de ideale midi-lengte - het zit net tussen kort en halflang in - is het een ideale coupe als je in die ongemakkelijke fase zit om je haar langer te laten groeien. Maar ook als je overweegt om voor een kort kapsel te gaan maar de stap nog niet hebt durven wagen, is dit misschien wel de perfecte look. Het haar tikt namelijk nog net je schouders aan. Leuk om te dragen in een middenscheiding, maar ook in een zijscheiding. Lekker veelzijdig, dus.

Maar hoe ziet zo’n bob er dan uit? Hierbij alvast een paar mooie plaatjes die je kunt meenemen naar de kapper.

