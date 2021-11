De Jonge: “Deltavariant maakt groepsimmuniteit niet langer haalbaar”

Dat meldt demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een coronadebat.

Doel groepsimmuniteit

Het doel van groepsimmuniteit is het verkleinen van de kans op verspreiding van het virus. “Als je een ziekte niet kunt krijgen, dan kun je het ook niet overdragen op anderen. Als niemand meer de ziekte kan krijgen, dan kan niemand het meer overdragen en kan de ziekte zelfs verdwijnen. Door iedereen te vaccineren tegen een ziekte, kan een ziekte dus worden uitgeroeid”, leert het RIVM.

Deltavarariant

Deze strategie is inmiddels echter onrealistisch, meldt De Jonge. Volgens hem gooit de deltavariant roet in het eten. “De strategie is niet langer groepsimmuniteit, want dat is out of reach. Maar we willen wel een zo hoog mogelijke immuniteit”, vertelt hij dinsdagavond tijdens het debat.

Schade

“Je kunt geen groepsimmuniteit laten ontstaan als het virus veel schade aanricht”, legt De Jonge uit. Hij benadrukt dat de druk op de zorg momenteel te hoog is, waardoor de bescherming volgens hem echt via vaccinatie zal moeten worden behaald.

Vaccinatie

De huidige vaccinatiegraad ligt op 85 procent, en dat is volgens De Jonge te laag om bescherming door groepsimmuniteit te bieden. De minister van volksgezondheid benadrukt daarom nogmaals het belang van vaccineren.

Bron: Lindanieuws