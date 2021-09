De Jonge: “Ook coronapas tonen als je bij een restaurant naar het toilet gaat”

Ga je vanaf zaterdag 25 september naar het theater, de bioscoop, een evenement of een restaurant? Hou dan je smartphone bij de hand, want je moet bijna overal een QR-code laten zien. De CoronaCheck-app kleurt alleen groen na volledige vaccinatie, een negatieve test of genezing. Hoe dit precies werkt, lees je hier.

Over de drempel

De Tweede Kamer is het grotendeels eens met deze nieuwe regeling, maar vroeg wel om een uitzondering voor de terrassen. Maar, benadrukte De Jonge maandagmiddag na een corona-overleg op het Binnenhof, iedereen die een voet over de drempel naar binnen zet moet gewoon een coronabewijs kunnen tonen. Dat geldt dus ook voor een kort toiletbezoek.

Een kleine moeite

“Wie bij horeca naar binnen gaat moet de QR-code tonen”, legt De Jonge uit. “Ik hoor daar heel veel grote woorden over, maar ik denk dat de meerderheid van de Nederlanders in alle nuchterheid denkt: dit is een kleine moeite. In andere landen wordt er al mee gewerkt, in voetbalstadions in Nederland ook al een tijdje. Dat gaat echt prima.” De Jonge draagt wel nog wel een oplossing aan voor alle horecaondernemers: “Je kan een dixi naast de terrastafels neerzetten.”

Bron: AD, NOS.