De jury zat er he-le-maal naast: dít is de Giraffe in ‘The Masked Singer’

Spanning en sensatie: vanavond staan de laatste vier onthullingen van The Masked Singer op het programma. Eindelijk horen we wie de grote winnaar van de gemaskerde zangshow is. Maar belangrijker is misschien nog wel dat we er éindelijk achter komen wie er achter de pakken van de Giraffe, Haai, Krokodil en Cupido schuilgaan. De Giraffe is in elk geval vast bekend - en de jury had bepaald niet aan zien komen dat déze man onder het kostuum zat.