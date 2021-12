De kans is groot dat je straks je coronapas op déze plekken ook moet laten zien

Je zal dan je coronapas moeten laten zien als je naar de kapper wil, maar bijvoorbeeld ook in kleding- en meubelwinkels en pretparken.

Uitbreiding coronatoegangsbewijs

Op dit moment geldt deze verplichting al in de horeca en de cultuursector. Het is nog niet duidelijk wanneer deze uitbreiding van het coronatoegangsbewijs ingaat.

Waar wel en waar niet?

Er zal ook nog preciezer worden bepaald voor welke detailhandel en dienstverlening de coronapas gaat gelden. Het kan zo zijn dat op sommige locaties alleen de 1,5 meter afstandsregel nodig is en het tonen van een coronapas niet. Bijvoorbeeld op kleinere locaties waar het handhaven van de 1,5 meter afstandsregel goed te doen is.

2G of 3G?

Deze nieuwe maatregelen staan los van het 2G-beleid, waarvoor wetgeving nog in de maak is. In dit geval gaat het om de 3G-coronapas. Vooralsnog krijg je de QR-code wanneer je bent gevaccineerd, getest of genezen.

Bron: Nu.nl