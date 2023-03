De lente laat op zich wachten: volgende week weer kans op sneeuw

Maart roert z’n staart, wordt altijd gezegd over deze maand. En dat blijkt maar weer.

De lente laat op zich wachten

Op donderdag kun je nog even van het zonnetje genieten. Tenminste, als je in het zuiden van het land woont. Daar zal de zon zich namelijk nog volop laten zien. In het noorden is helaas sprake van dichte mist. De komende dagen zal het hele land het met een stuk minder zonneschijn moeten doen. Pak nu dus nog even iedere zonnestraal die je pakken kunt!

Koud weekend

Vanaf vrijdag komt er al meer bewolking onze kant op. Het weekend wordt grijs en koud. Waar het donderdag nog zo’n 8 graden wordt, moeten we het zondag doen met nog maar 3 graden. En daar blijft het niet bij.

Sneeuw

Na het weekend kunnen we namelijk opnieuw winterse buien verwachten. De lucht is koud en dat leidt mogelijk tot hagel en (natte) sneeuw. De kans is groot dat er ‘s nachts een laagje wit blijft liggen, met gladheid tot gevolg. Overdag zullen we vooral natte sneeuw gaan zien.

Winterse maart

Een écht winterse maart is zeldzaam. De laatste was in 2013, toen het die maand gemiddeld 2,5 graden werd. Halverwege de maand lag er zelfs 15 centimeter aan sneeuw. Sindsdien is de maand maart niet zo winters meer geweest en de kans is groot dat we ook dit jaar geen dik pak sneeuw meer hoeven te verwachten.

Bron: Weer.nl