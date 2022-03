Vandaag is er nog sprake van een tweedeling in het land: in de noordoostelijk helft van Nederland laat het zonnetje zich regelmatig zien, terwijl in het zuidwesten sprake is van aardig wat bewolking. Gelukkig blijft het droog en lopen de temperaturen op tot lokaal 12 graden.

Donderdag en vrijdag

Morgen kunnen we overal in Nederland genieten van zonnig weer. Het wordt zo’n 8 graden op de Wadden tot 12 graden in het zuiden. Ideaal dus om te genieten van een heerlijke wandeling of een middagje op het terras. Het zonnige weer zet vrijdag door, want ook dan schijnt het zonnetje volop en liggen de temperaturen tussen de 8 en 11 graden.

Het weekend

Zaterdag begint de dag met vorst, maar het duurt niet lang voordat de zon zich laat zien. De temperaturen liggen tussen de 7 en 9 graden, wat minder warm dan de dagen ervoor, maar voor deze tijd van het jaar hebben we niks te klagen. In de middag trekt over het noordwesten wat hoge bewolking en helaas blijft deze zondag ook nog hangen. Hoewel het dan wel droog blijft, is het niet meer zulk stralend weer als de voorgaande dagen en wisselt het zonnetje af met wolkenvelden. Het wordt tussen de 7 en 8 graden.

Met dit zonnige weer is het natuurlijk wel belangrijk om je goed in te smeren, maar check wel even de houdbaarheid van je zonnebrandcrème voordat je dit doet.

Bron: Weerplaza