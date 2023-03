De lente staat voor de deur: komend weekend 17 graden voorspeld

Zo zie je maar weer: maart roert zijn staart. Waar de meteorologische lente van start ging met sneeuw, schieten de temperaturen vanaf morgen ineens flink omhoog. Zo wordt het vrijdag al 17 graden! Dit is de aftrap van een zonnig weekend, want ook zaterdag wordt het op veel plaatsen tussen de 15 en 17 graden.

Lenteachtig weekend

Ook zondag gaan we vergelijkbare temperaturen zien, al zal er dan wel een stevige wind staan. Na het weekend houdt die stevige wind aan, maar gaan we ook de zon veel zien. Het koelt iets af. Zo zal het maandag en dinsdag tussen de 11 en 14 graden worden.

Pas in april opnieuw lenteweer

Maart eindigt dit jaar wisselvallig. We krijgen niet meer de kou terug die we aan het begin van de maand zagen, het zal een stuk zachter aanvoelen. Helaas zijn er wel flink wat regenbuien voorspeld, echt mooi weer wordt het dus niet. Geniet dit weekend van het lenteweer, pas in april zullen we deze écht lenteachtige dagen terugkrijgen, aldus Weerplaza.

Maart is de beste tijd om je onkruid te verdelgen. Maar hoe kun je dat zo makkelijk en milieuvriendelijk mogelijk doen? Lieke geeft de gouden tip:

Bron: Weerplaza