De man van Denise (37) heeft een depressie: “Ik denk steeds vaker aan bij hem weggaan”

“In voor- en tegenspoed beloofden we elkaar, op 8 september 2012. We trouwden in een prachtig hotel in Drenthe, met blote voeten in het gras. Vrijheid wilden we voelen, en ons geluk wilden we vieren. Het was een fantastische dag, waarvoor Timo’s beste vriend zelfs speciaal was teruggekomen van zijn wereldreis. Die dag was zo mooi, dat we bijna van liefde uit elkaar spatten.

Als ik er nu aan terugdenk, slaat de kou me op het hart. De Timo van toen heb ik al zo lang niet meer gezien. Anderhalf jaar na onze bruiloft werd hij gepasseerd voor een promotie op zijn werk en daar had hij ongelofelijk veel last van. Na een tijdje veranderde hij van baan, maar dat hielp ook niet. Hij was steeds vaker neerslachtig en uiteindelijk sloeg die stemming om in een nare, taaie depressie. Natuurlijk waren er wel oplevingen, als het langere tijd zonnig was buiten bijvoorbeeld, maar ook toen onze dochter Sophia geboren werd. Gelukkig, dacht ik, hij is er weer!

Helaas duurt zo’n opleving nooit lang. Na de geboorte van onze zoon Felipe bleef de opleving zelfs helemaal uit, en dus zit ik nu met een kleuter, een peuter en een man zonder levenslust. En ik trek het niet. Timo’s zwarte kijk op het leven werpt een steeds zwaardere deken op mijn eigen levenslust. Ik weet dat hij er niets aan kan doen en hij doet zijn best. Ik weet dat hij er zelf nog het meest last van heeft. Ik weet dat dit niet de Timo is die ik ooit leerde kennen in de kroeg. Maar waar is-ie dan, die Timo?

In de meivakantie zat ik een week met de kinderen in een huisje in Zeeland. Timo bleef thuis en voor het eerst in jaren kwam ik echt tot rust. Daar in het uiterste puntje van ons land voelde ik ineens hoe hard ik de afgelopen jaren had gewerkt. Om Timo’s humeur op te vijzelen, om ruzies te voorkomen, om de kinderen een tirade te besparen, om ons vieren zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Zo in mijn eentje ging het leven zoveel makkelijker. Ja, het was vakantie en dus geen werk en school en clubjes, maar er was vooral lucht. Mildheid en positiviteit. Ik zag Felipe ineens uitbundig lachen om een grapje van Sophia. Toen ik vroeg waarom hij thuis nooit zo schaterde, antwoordde hij dat papa geen last mag hebben van zijn lawaai. Onbedoeld sleurt Timo ons allemaal mee in zijn grot van duisternis. En sinds die vakantie vraag ik me af of ik dat nog wel moet willen.

In voor- en tegenspoed. Romantischer kan het niet, vond ik altijd. En ik weet ook dat Timo mij andersom niet zomaar in de steek zou laten. Maar eerlijk gezegd zie ik het perspectief nu even niet meer. Hij is al twee keer opgenomen geweest en dan gaat het even goed. Na diverse therapieën weet hij niet meer waarover hij nu nog moet praten. Antidepressiva wil hij niet, want dan voelt hij zich niet zichzelf. Ik wil hem steunen. En toch. Ik denk steeds vaker aan de volgende stap. Een licht en zonnig huis voor Sophia, Felipe en mij, waar mijn zoon zo uitbundig kan lachen als hij wil, waar mijn dochter vriendinnetjes mee naar huis kan nemen voor een logeerpartijtje en waar ik zorg voor twee kinderen in plaats van drie. Een huis waar ik vooral ook zorg voor mezelf. Een vriendin trok laatst zo mooi de vergelijking met de reis in een vliegtuig. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op, en help daarna je kinderen. En je man. Timo kan ik niet helpen, dat weet ik. Hij kan alleen zichzelf helpen. Maar mijn kinderen kan ik wel een lichter leven bieden, door te scheiden. En mezelf ook. Ik voel een bries lucht alleen al door de gedachte aan die stap, maar hoe zou het dan in hemelsnaam met Timo gaan?”