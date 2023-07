De nieuwe Libelle Gezond brengt een flinke dosis zomergeluk

Klaar voor het strand… AF!

Zomertijd betekent tijd voor de zon én voor de juiste outfit. Dit jaar is badmode vooral sportief. De nieuwste trends geven een vleugje tennis, sporty spice en eighties schwung in de kleuren kobaltblauw, lemon & lime. En de badslipper? Die is niet alleen geschikt voor op de camping of in de tuin. Het strand is je nieuwe sportieve catwalk.

Frisse lucht

Tussen de bomen of aan zee - er zijn plekken in Nederland en Europa waar de lucht zó zuiver is dat er maar één ding op zit: heel diep ademhalen. Van kristalhelder water in Zwitserland tot wellness op de Wadden. Ook ons kikkerlandje heeft genoeg plekken waar je je longen kunt vullen met schone, zuurstofrijke lucht, zoals op het grotendeels autovrije Vlieland.

30 dagen naakt zwemmen

Is bloot zwemmen echt zo fijn als ze zeggen? Journalist Elselien van Dieren neemt de proef op de som en gaat samen met haar vriend naaktzwemmen. Met een thermoskan koffie, een boek en een handdoek gaan ze met de billen bloot. Het is even wennen, maar langzaam vervaagt de gêne en het vrijheid-blijheid gevoel is na vier weken van kracht: “Alleen al de fietstocht door de natuur doet wonderen voor mijn humeur en als ik vervolgens ontdek dat de enige strandgasten een eend en gans zijn, word ik helemaal vrolijk. Ik spring het water in en zwem een stukje rond de plas. Met mijn ogen dicht drijf ik op mijn rug en geniet van de zon op mijn gezicht en het gekwetter van de vogels.”

Steek dié maar in je zak

Een compliment is nou typisch zo’n gevalletje ‘kleine moeite, groot plezier’. En het is nog gezond ook. Journalisten Rosa Dammes en Elle Smolders geven een masterclass waarbij je complimenten moeiteloos leert geven én in ontvangst kunt nemen. Jezelf complimenteren is de snelste weg naar meer zelfvertrouwen.

Van het kastje naar de koffer

Wat mag beslist niet ontbreken in een huis- en reisapotheek? En hoe gebruik je de inhoud het beste? Tijd voor een bijsluiter-update want je kunt niet op álles voorbereid zijn, maar met een handige checklist ga je zorgeloos op reis. Tip: vraag de apotheker om een medicatieschema te maken en bewaar deze in je portemonnee. Zo heb je in geval van nood alles bij de hand.

Sterke rug

Al die uren achter een scherm zijn een aanslag op je rug. Deskundigen leggen uit hoe het beter kan. Van planken tot elk uur een kwartiertje staan, soms zijn het kleine aanpassingen die een groot verschil maken. Zitten als een zoutzak is verleden tijd.

NAIL IT!

Pak deze zomer uit met kleur en printjes. Dat kan in de nagelsalon, maar ook heel makkelijk thuis. De fonkelnieuwe nageltrends zijn uitermate geschikt voor je eigen thuissalon en daar hoef je echt geen pro voor te zijn. Van lakken tot stickers plakken, geef je eigen draai eraan en je bent een zomer lang van blije vingers en tenen verzekerd.

Nu in de winkel

Behoefte aan 100% feelgood vibes? Je kunt Libelle Gezond nu kopen in de winkel of bestellen met 25% korting via lossebladen.nl.