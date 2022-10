De nieuwe Libelle Gezond: dromen, durven, doen!

Met een weerstand waar je u tegen zegt, een sterk lijf en een portie daadkracht kun je de wereld aan. En alles wat je hiervoor nodig hebt, vind je in de nieuwe Libelle Gezond.

Happy hardcore

Trainers, sportdocenten, fysiotherapeuten... ze zweren allemaal bij een goede core-stability. Want sterke buik- en rugspieren zijn de manier om blessures te voorkomen en zorgen bovendien voor een goede houding. Een betere core kun je bereiken met een aantal eenvoudige oefeningen, dus we gaan aan de slag! Vier supereenvoudige oefeningen voor maximaal resultaat. Libelles nieuwe sportvlogger Stijntje Bruijn vertelt er alles over.

Meer seks?

Wie last heeft van de seizoenswisseling, is niet gek. Er is minder zon, je krijgt wat minder beweging en je slaapritme verandert, wat er nu eenmaal voor zorgt dat je je anders voelt. Er is best wat tegen te doen, lees je in het dossiertje ‘Boost je weerstand’. Een van de gouden tips? Meer seks, want bij elk orgasme komt oxytocine vrij, de beste stressbestrijder die je maar wensen kunt. Zo krijg je een top-immuunsysteem.

Lesje daadkracht

Dromen is heerlijk, maar soms wil je juist ook wat dóen. Daarom een spoedcursus daadkracht, inclusief stappenplan en ervaringsverhalen van vrouwen die van hun droom werkelijkheid maakten. Dat ging uiteraard niet vanzelf, maar ze zijn wel superhappy met de stappen die ze hebben gezet. Zó krijg jij in 10 stappen ook meer daadkracht.

Genen & Gezondheid

Wat zeggen genen over je gezondheid? Die bos krullen of dat pittige karakter zijn niet het enige dat erfelijk is. Ook sommige ziektes zijn dat, en als je weet wat voor gevolgen dat kan hebben, dan kan het soms het verschil tussen leven en dood betekenen. Bedenk goed of je het wel wíl weten. En wat betekent het bijvoorbeeld voor je verzekering? Dit wil je weten over DNA en je gezondheid.