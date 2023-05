De pensioenwet gaat veranderen: wat betekent dat voor jou?

Het kabinet heeft met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Na groen licht van de Eerste Kamer over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen, treedt de nieuwe pensioenwet op 1 juli 2023 in werking.

De belangrijkste afspraken over de nieuwe pensioenwet

Met het nieuwe pensioenstelsel worden pensioenen sneller verhoogd als het goed gaat met de economie. Dat komt omdat het geld belegd wordt. Als het economisch tegenzit, kunnen de pensioenen ook dalen, hoewel er meerdere mechanismen zijn ingebouwd om dat te voorkomen.

De belangrijkste afspraken omtrent de nieuwe pensioenwet zijn als volgt.

Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

Er komen betere pensioenafspraken voor mensen met zware beroepen

Iedereen krijgt extra keuzemogelijkheid (een bedrag in één keer)

Er komen betere regels voor nabestaandenpensioen

Zelfstandigen zijn straks verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Hoeveel pensioen krijg je?

Door de veranderingen maak je je misschien als eerste zorgen over het bedrag dat je uitgekeerd krijgt zodra je met pensioen gaat. Hoe hoog dat bedrag is, is niet bekend. In jouw pensioenoverzicht kun je kijken wat je op dit moment hebt opgebouwd en wat je later inclusief de AOW ontvangt. Dit is geen vast, maar een verwacht bedrag dat kan meestijgt of -daalt met de economie.

Na invoering van de nieuwe pensioenwet wordt het pensioen afhankelijker van de beleggingsresultaten. Dit betekent dat de hoogte van je pensioenuitkering kan schommelen. Je hoeft je geen (grote) zorgen te maken als je met pensioen gaat tijdens een economische tegenslag of crisis: fondsen zorgen ervoor dat de daling verspreid wordt over de jaren, waardoor je de klap minder voelt in je portemonnee.

Je krijgt dus geen gegarandeerd pensioen, maar een verwacht pensioen. De stijging en daling van het pensioen zijn groter dan nu. Voor iedere werknemer moet uitgezocht worden wat het verwachte pensioen is, afhankelijk van de ingelegde premie. Dat ontvang je later per post.

Wat als je bijna met pensioen gaat?

Het is aan de pensioenfondsen om uiterlijk 1 januari 2028 over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel. In de tussentijd zijn de fondsen druk met het berekenen van de bedragen voor de miljoenen werknemers die Nederland telt. De meeste fondsen streven naar 1 januari 2026. Mocht je voor die tijd met pensioen gaan, dan verandert er waarschijnlijk nog niets voor jou.

Nadeel voor mensen tussen 35 en 60 jaar

Het is spannend dat je pensioen straks lager kan uitpakken dan verwacht, maar als de economie in de lift zit, profiteer je er ook van. Volgens een berekening van Aegon zou de uitkering van een gepensioneerde in het nieuwe systeem in twintig jaar tijd (2003 tot en met 2022) met ongeveer veertig procent zijn gestegen terwijl dat met het oude pensioenstelsel maar tien procent was, meldt RTL Z.

De middengroep, in de leeftijd 35-60 jaar, heeft mogelijk pech. In het oude stelsel is iedere euro die ingelegd wordt evenveel waard. In het nieuwe stelsel wordt iedere euro die je inlegt straks meer waard. Dat is vooral een voordeel als je nog jong bent. Je kunt immers nog lang profiteren van het beleggen en de economie. Als je ouder bent, kan er niet lang meer belegd worden met het geld, waardoor je minder profijt hebt van het rente op rente-effect wat beleggen zo aantrekkelijk maakt.

Met andere woorden, de mensen die ongeveer tussen de 35 en 60 jaar zijn, hebben niet het voordeel dat de ‘vroeg ingelegde euro’s’ tot een hogere pensioenuitkering leiden. Daardoor kan er een pensioengat ontstaan.

Twee type premieregelingen

Er worden twee type premieregelingen geïntroduceerd. Een solidaire premieovereenkomst en een flexibele premieregeling. Welke regeling jij krijgt, is afhankelijk van je werkgever en de sociale partners.

Bij een flexibele premieregeling kun je aangeven dat je een vaste uitkering wil. Dat kost je geld, omdat je akkoord gaat met een vast, maar lager pensioen. De verwachting is dat de meeste werkgevers voor een solidaire premieovereenkomst kiezen.

Wat houdt het extra keuzerecht in?

Met de nieuwe pensioenwet krijg je meer keuzevrijheid over hoe je je opgebouwde pensioen wilt gebruiken. De verwachting is dat er een ‘extra keuzemogelijkheid’ voor gepensioneerden wordt ingevoerd als wettelijk recht, waarbij je eenmalig een bedrag in één keer uit laat betalen. Dat gaat dan vanaf 1 januari 2024 in. Het resterende pensioenbedrag dat wordt uitgekeerd is daarna lager.

Voor het extra keuzerecht gelden de volgende regels.

De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen

Het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen

Stapelen met hoog-laagpensioen kan niet

Na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen

Verandert er iets aan de AOW-leeftijd?

Met ingang van 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder hard, maar wel verder. De AOW-leeftijd blijft in mindere mate gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet één jaar per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden.

Dit betekent dat je langer moet werken voordat je in aanmerking komt voor je AOW-uitkering.

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig?

De kans is groot dat je door het nieuwe pensioenstelsel met vragen zit. Waarom is er een nieuw stelsel nodig, bijvoorbeeld? Dat is omdat er in de tussentijd veel is veranderd, zoals de levensverwachting van mensen.

Elke maand betalen werknemer en werkgever premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Inmiddels wordt de mens gemiddeld ouder. Dat betekent dat ouderen nu langer met pensioen zijn en er dus meer aanvullend pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht.

De overheid is van mening dat het pensioenstelsel niet bij de huidige arbeidsmarkt past. In het oude stelsel betalen jonge en oudere werknemers evenveel premie en bouwen evenveel pensioenrechten op. De premie van jongeren kan langer worden belegd en levert daardoor meer op. Als je je hele leven voor dezelfde baas werkt, werkt dit systeem goed. Tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, werken ze soms een tijdje niet of minder, om daarna weer ergens in loondienst aan de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen.

Dat werkt met het oude pensioenstelsel niet goed, waardoor het nieuwe pensioenstelsel in het leven geroepen wordt. Het pensioen wordt daardoor flexibeler en beweeglijker. Om te voorkomen dat je verwachte pensioen ineens hard daalt als je met pensioen gaat, wordt de beweeglijkheid kleiner. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelt.

Voor meer informatie kun je terecht bij de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid, RTL Z